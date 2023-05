¿Sabías que la Amazonía perdió 2 millones de hectáreas de bosques en el año 2021? Cada año se deforestan unos 11.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, algo comparable a sumar la superficie de las provincias de Málaga y Cádiz.

En el cuarto episodio de Españoles en conflictos, ya disponible en RTVE Play, hemos viajado a Perú, donde la selva amazónica cubre aproximadamente el 60% del territorio.

Allí hemos podido conocer de cerca, a través de los ojos de españoles que residen en el país, cómo es vivir con el problema de la deforestación y cómo afecta a los indígenas en la cuenca del Amazonas.

“Si no tomamos medidas, este paraíso, que fue en algún momento, se va a destruir y va a tener consecuencias globales terribles ”.

“Soy ornitólogo de formación y cuando yo hablo de conservación de la Amazonía, no hablo de conservación solo de la biodiversidad. La gente es el primer objeto de la conservación, la gente con su ecosistema, con su entorno” .

Carlos llegó al país desde Alhaurín el Grande, en Málaga, y se ha adaptado a la vida cerca de la selva. “A mí me ha hecho cambiar mucho. Ese concepto que yo traía de europeo. Al llegar aquí se te rompe toda la estructura mental que tenemos y empieza a pensar de nuevo en cómo es la vida”.

Carlos, ingeniero agrónomo en Iquitos, nos recibe en uno de los mayores aserradores de la ciudad . Toda la madera en este lugar procede de actividad legal y controlada , pero no siempre es así: más de la mitad de la madera que se comercializa en el mundo procede del Amazonas, pero solo un 10% es de origen lega l.

En Santa Clara del Ojeal, el pueblo en el que se encuentra el proyecto, no disponen de agua potable y la electricidad es limitada . Junto a Almudena Ariza, Fátima realiza un programa de radio con ayuda de las vecinas de la comunidad.

“"No hay acceso a la electricidad, no hay acceso continuo al agua potable, no hay acceso a la sanidad, solo por unas horas".“

Norberto Aramburo, médico en la selva amazónica

“"La impresión que a mí me da es que, al Estado, el indígena le sobra, el Estado viviría mejor si no tuviera a los indígenas".“

Las comunidades indígenas también tienen dificultades para acceder a la sanidad en la que es la gran farmacia del mundo. En plena selva conocemos a Norberto Aramburo, médico sevillano.

Norberto atiende, como médico en el Hospital de Santa Clotilde, a 111 poblados a lo largo de 500 kilómetros del río Amazonas. “La selva me da vida, me da ilusión porque hay mucho por hacer, hay muchos proyectos, hay mucha necesidad, también, y me da fuerzas para seguir cada día”, explica el doctor.

“Yo, como me quedé viudo, hace ya más de cinco años, pues no tenía una atadura. Igual, si mi mujer hubiera vivido, nos habríamos venido los dos porque ella también era médico”.

Norberto convive en plena Amazonia con chamanes y curanderos, creencias tradicionales de los indígenas de la zona. "Cuando tienen un enfermo en la familia, lo van a llevar antes al curandero que traerlo a nosotros al hospital", nos explica el médico.

