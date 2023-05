En Corea del Sur el suicidio es un tema tabú del que no se habla habitualmente, pero que está muy presente. Todos los aspectos de la vida de la sociedad coreana están marcados por la presión de conseguir la excelencia, lo que tiene un enorme impacto en la salud mental.

Corea del Sur es el país desarrollado en el que más suicidios se cometen. En 2019, 28 personas de cada 100.000 acabaron con su vida según datos de la Organización Mundial de la Salud. De media, 36 personas se quitan la vida al día.

En el segundo episodio de Españoles en conflictos, Almudena Ariza viaja a Corea del Sur para contarnos cómo se vive, día a día, con esta realidad.

Un sistema educativo muy exigente

La educación en Corea del Sur tiene fama de ser de las mejores a nivel mundial. A cambio, el grado de exigencia al que se somete a los estudiantes desde pequeños es muy alto.

Según el National Center on Education and the Economy, un niño pasa ocho horas de media en el colegio. Además, los alumnos asisten 220 días al año a la escuela, con tan solo seis semanas de vacaciones.



“Yo no querría que un hijo mío o un sobrino mío se criara en Corea", admite Luz, profesora de inglés en Seúl. “Cada semana tengo un niño que le sangra la nariz y eso es de la presión”.

El Suneung, la prueba de acceso a la universidad de Corea del Sur, dura ocho horas y supone el momento más difícil para los estudiantes.

“Hay muchísima frustración”, cuenta Luz. Quienes se examinan temen que una mala nota acabe con su posibilidad de entrar en una buena universidad o que sus familiares les consideren “un fracaso”.

Una situación que se traduce en que once de cada 100 jóvenes, de entre 13 y 34 años, han pensado alguna vez en suicidarse, y ocho de cada 100.000 lo llevan a cabo, según los datos de la Oficina de Estadística de Corea del Sur.