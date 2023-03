El Congreso de los Diputados ha vuelto a convertirse este 21 y 22 de marzo en el escenario de una moción de censura con un debate en el que los oradores de uno y otro signo político no han dudado en acusarse de difundir bulos y falsedades. En VerificaRTVE hemos analizado y verificado los principales mensajes de los líderes políticos a lo largo de estas dos sesiones parlamentarias en las que Ramón Tamames ha intentado sin éxito ganarse la confianza de la Cámara Baja.

Pérez recuerda que la fuga es una hipótesis contemplada en un informe publicado en 2021 por el líder republicano en el Comité de Exteriores, Michael T. McCaul, y que el documento le otorgaba "un nivel moderado de confianza". El director del FBI, Christopher Wray, también ha hablado de esta posibilidad no confirmada, en una entrevista con Fox News en la que dice que el origen del coronavirus " se encuentra muy probablemente en un posible incidente de laboratorio de Wuhan ". Pérez señala un reciente informe del Departamento de Energía de EE.UU. que habla también de esta hipótesis pero recuerda que "su juicio minoritario ha sido etiquetado como de baja confianza". Este experto en desinformación sanitaria destaca la importancia de este reciente informe sobre el análisis de las muestras de ambientales obtenidas en el mercado de Huanan a finales de 2019, para reforzar la hipótesis del origen animal del coronavirus, y recuerda las palabras de la viróloga Angela Rasmussen para subrayar que " no hay evidencia " para defender la hipótesis de la fuga del laboratorio. El propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, ha declarado que " la pregunta de cómo comenzó la pandemia sigue sin respuesta ".

La hipótesis de que el origen del coronavirus está en una fuga de un laboratorio chino no está demostrada y no ha sido asumida oficialmente por EEUU ni por "todas las democracias occidentales". Lo confirma a VerificaRTVE el divulgador científico Christian Pérez. "No hay ningún país que defienda oficialmente la teoría de que el SARS-CoV-2 tiene un origen en un laboratorio chino, especialmente después de las evidencias que se han publicado y conocido en las últimas semanas, que apuntan a su posible origen zoonótico (animal)", afirma.

Es falso que el Gobierno ahora llame a las madres progenitores gestantes

El líder de Vox ha dicho en la moción de censura "ya casi no hay ni madres para su Gobierno porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes" (min. 39:14). Es falso. La conocida como 'ley trans' es el texto que incorpora este término, pero no elimina el concepto de "madre" ni el de "padre". La ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI no elimina el concepto de madre en su articulado, sino que incorpora el concepto de progenitor gestante y no gestante para hacerlo más inclusivo. El artículo 120 de la norma habla de "padre o progenitor no gestante" y "madre o progenitor gestante". Tal y como explica la propia ley, la sustitución del término supone "la posibilidad para las parejas de mujeres y parejas de hombres cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la filiación no matrimonial por declaración conforme en los mismos términos que en el caso de parejas heterosexuales".