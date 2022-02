Hemos encontrado datos descontextualizados e inexactitudes en el primer debate para las elecciones a la Junta de Castilla y León, organizado por RTVE y protagonizado por Alfonso Fernández Mañueco (PP), Francisco Igea (Ciudadanos) y Luis Tudanca (PSOE). Estas son las principales.

Inexacto: ¿Dos años de presupuestos récord de la Sanidad en Castilla y León?

“Los dos últimos presupuestos de Sanidad han sido los presupuestos récord de la historia de la Sanidad en Castilla y León”, afirmó el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en el minuto 14:30. El presupuesto castellanoleonés del año 2020 sí ha supuesto una asignación récord en Sanidad, pero para el de 2021 no hay aún cifras definitivas.

Hemos comprobado los datos oficiales publicados los últimos años. El presupuesto sanitario para 2019 ascendió a 3.763.921.421 y el de 2020 llegó a 4.835.722.643 euros. El del siguiente ejercicio, 2021, es de 4.366.078.392 euros, pero figura como “presupuesto inicial” y aún no está cerrado. El gabinete de Prensa de la Consejería de Sanidad nos dice que la cifra que tiene consignada “va a ser modificada al alza en este año excepcional”, pero no concreta cuánto. En enero, nos dicen, los presupuestos no están consolidados.

La cifra de 2020 sí es récord, al menos desde 2002, primer año que figura en esos registros. Pero la de 2019, aún siendo muy elevada, no supera la asignada en 2012. Aquel año, la Sanidad se llevó en Castilla y León una partida de 4.533.763.598 euros, en la etapa de Juan Vicente Herrera, del PP, como presidente. Si el candidato del PP se refería en el debate a 2020 y 2021, ha utilizado en este último caso cifras no cerradas todavía. Puedes comprobar los datos en las pestañas “TI.1” “PI 2021” de esta hoja de Excel de la Junta de Castilla y León.