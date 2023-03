Los delitos registrados contra la libertad sexual han aumentado en 2022 en España un 13% respecto a 2021, cifra que, en el caso de las agresiones sexuales con penetración, ha ascendido hasta el 33,9%. Desde 2019, además, las denuncias de violaciones han crecido un 53,2%. Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y publicado este viernes en la página web del Ministerio del Interior.

En total, Interior contabiliza 17.389 delitos contra la libertad sexual en 2022 (una subida del 28,4% desde 2019), 2.870 delitos de agresiones sexuales con penetración y 14.519 otros delitos contra la libertad sexual (un 9,6% más que en 2021 y un 24,4% más desde 2019).

De acuerdo con el ministerio, este aumento que debe ponerse en relación, en parte, con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y reduce los niveles de infradenuncia existentes en estos tipos penales.

El Balance de Criminalidad recoge la evolución de las infracciones penales en España registradas durante todo el año pasado por Policía Nacional y Guardia Civil, por los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra) y por aquellos cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Crece un 72% cibercriminalidad y aumenta un 5,7% la total

El número total de infracciones penales registradas en el período enero a diciembre de 2022 suma 2.325.358 delitos, de los que 1.949.852 (el 83,9%) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, que incluye todas las formas delictivas no cometidas en el ciberespacio y que se han reducido un 1,6% sobre 2019, año de referencia al ser el último no afectado por las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia del covid-19.

El descenso de la criminalidad convencional se apoya, entre otros factores, en la caída de los delitos contra el patrimonio, que representan el 44% del total de esta categoría y descienden, en conjunto, un 9,1% respecto a 2019. Asimismo, se han reducido en un 15,3% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, un 8,3% los hurtos y un 11,% las sustracciones de vehículos.

En cambio, la cibercriminalidad registra un total de 375.506 infracciones penales contabilizadas (el 16,1%), dato que supone un incremento del 72% sobre 2019. Por tanto, en 2022, en comparación con 2019, la criminalidad total registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha crecido un 5,7%.

También han crecido los delitos de tráfico de drogas, un 14,4 por ciento respecto de 2019 al pasar de 16.624 hechos denunciados aquel año a los 19.014 registrados en 2022. Aumento muy vinculado a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de dispositivos específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Este indicador es, por tanto, y según Interior, "un índice de la creciente actividad policial frente a este tipo de delitos".