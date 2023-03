La Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) ha alertado este miércoles de que el 21,7% de las mujeres que utilizan aplicaciones de citas han sido forzadas a mantener relaciones sexuales mediante violencia explícita. Así lo asegura el estudio Apps Sin Violencia Sexual, financiado por el Ministerio de Igualdad y basado en entrevistas a 963 usuarias de dichas plataformas.

Cerca de un 30%, además, afirma que su pareja sexual continuó con la práctica tras haber manifestado ellas dolor físico y deseo de parar.

Más del 57% de las encuestadas considera también que alguna de sus citas las había animado a beber con el objetivo de tener sexo.

Un porcentaje similar, el 57,6%, asegura que se ha sentido presionada para mantener relaciones sexuales en estos encuentros y un 40% ha sentido presión para acceder a prácticas de dominación sexual.

Violencia durante el sexo o grabaciones sin consentimiento

Aunque hasta el 86,4% de las jóvenes entrevistadas respondió en un primer momento que no había sufrido ningún tipo de violencia sexual en una cita de Tinder, al preguntar las expertas por áreas concretas los datos apuntaron a una circunstancia distinta, de acuerdo a la FMJ. El 48,8% admitió que se sintió "como un objeto" durante las relaciones sexuales.

"Quise parar y se enfadó, con o sin violencia explícita" (33%), "fue violento durante el sexo a pesar de que no habíamos acordado este tipo de prácticas" (27,7%), "me presionó para realizar prácticas que no me apetecían durante la relación" (29,5%), "me penetró sin preservativo sin preguntar" (27,9%) o "trató de grabarme o hacerme fotos sin mi consentimiento durante la relación (27,4%)" son algunas de las preguntas que contestaron a continuación.

El 70% del total de estas violencias fueron cometidas por hombres de entre 35 y 55 años.

Con estas conclusiones, la Federación de Mujeres Jóvenes ha urgido a adoptar medidas que protejan a las mujeres en estos entornos virtuales, así como en sus posteriores encuentros