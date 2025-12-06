Belarra y Montero reivindican a Unidas por Extremadura como la "única" que puede hacerle "frente a las derechas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la 'numero dos' de la formación y eurodiputada Irene Montero, han reivindicado este sábado que Unidas por Extremadura "es la única fuerza que puede hacerle frente a las derechas" en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, al tiempo que han lamentado que el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna sigue "sin cumplirse".

Belarra y Montero ha entrado este sábado en la campaña electoral de Extremadura para arropar a Irene de Miguel, la candidata de la coalición que conforma Podemos con Izquierda Unida y Alianza Verde para el próximo 21-D. Ha sido en un acto en la Sala de Artesonado del Centro Cultural Las Claras de la localidad cacereña de Plasencia, que se les ha quedado pequeño.

Para Belarra, "las derechas están asalvajadas y echadas al monte". Además, ha acusado al PP de hacer "política de muerte", en referencia a los fallecimientos durante la pandemia en las residencias en la Comunidad de Madrid, a la dana en la Comunidad Valenciana, y a la crisis de los cribados de mama en Andalucía, regiones, todas ellas, donde gobierna el Partido Popular.

Por ello, ha llamado a "combatir con todas las fuerzas" a la derecha en Extremadura: "Nos va la vida en ello", ha insistido. También ha hecho un llamamiento para acabar con el bipartidismo, pues ha tildado al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez de ser el "Gobierno de la guerra", ya que está llevando a cabo una "estafa", la del "rearme ordenado por Donald Trump".

“"Me parece fundamental un proyecto como Unidas por Extremadura, liderado por una persona como @IrenedeMiguelEx que se ha recorrido esta tierra de arriba a abajo y tiene la valentía para decir y plantear las cosas que nadie más se atreve".



📽️ @ionebelarra pic.twitter.com/YcUbD6i7Oo“ — Unidas por Extremadura (@Unidasporext) December 6, 2025

Para Montero, la única manera de "frenar a las derechas" es con un "Gobierno de izquierdas". "A los fascistas se les para por la izquierda y con las mujeres. En Extremadura podemos pararle los pies", ha sentenciado.