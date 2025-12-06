Belarra y Montero reivindican a Unidas por Extremadura como la "única" que puede hacerle "frente a las derechas"
- Ambas líderes nacionales han entrado por primera vez en la campaña para respaldar a su candidata
- Critican que el artículo de la Constitución sobre el derecho a una vivienda "no se cumple"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la 'numero dos' de la formación y eurodiputada Irene Montero, han reivindicado este sábado que Unidas por Extremadura "es la única fuerza que puede hacerle frente a las derechas" en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, al tiempo que han lamentado que el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna sigue "sin cumplirse".
Belarra y Montero ha entrado este sábado en la campaña electoral de Extremadura para arropar a Irene de Miguel, la candidata de la coalición que conforma Podemos con Izquierda Unida y Alianza Verde para el próximo 21-D. Ha sido en un acto en la Sala de Artesonado del Centro Cultural Las Claras de la localidad cacereña de Plasencia, que se les ha quedado pequeño.
Para Belarra, "las derechas están asalvajadas y echadas al monte". Además, ha acusado al PP de hacer "política de muerte", en referencia a los fallecimientos durante la pandemia en las residencias en la Comunidad de Madrid, a la dana en la Comunidad Valenciana, y a la crisis de los cribados de mama en Andalucía, regiones, todas ellas, donde gobierna el Partido Popular.
Por ello, ha llamado a "combatir con todas las fuerzas" a la derecha en Extremadura: "Nos va la vida en ello", ha insistido. También ha hecho un llamamiento para acabar con el bipartidismo, pues ha tildado al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez de ser el "Gobierno de la guerra", ya que está llevando a cabo una "estafa", la del "rearme ordenado por Donald Trump".
Para Montero, la única manera de "frenar a las derechas" es con un "Gobierno de izquierdas". "A los fascistas se les para por la izquierda y con las mujeres. En Extremadura podemos pararle los pies", ha sentenciado.
Críticas a que la vivienda es un derecho constitucional que "no se cumple"
La líder de Podemos y la que fuera ministra de Igualdad no han participado en el acto conmemorativo de la Constitución que se celebraba en el Congreso, pero en el acto en Plasencia han dedicado palabras a hablar de la Carta Magna, y en concreto, se han referido a los incumplimientos, como el derecho a una vivienda digna.
"¿Por qué celebran la Constitución, si luego no la cumplen, si no limitan el precio por ley, si no ponen toda riqueza al servicio interés general?", se ha preguntado Montero, quien, además, ha abogado por "expropiar" viviendas a los fondos buitre.
También la candidata de Unidas por Extremadura se ha referido al problema de la vivienda y ha recordado que esta misma semana decayó la licitación de 427 viviendas de protección pública en Plasencia "porque el alcalde ha metido dentro una parcela que no era municipal".
Asimismo Irene Montero ha criticado que Extremadura sea "tan rica y aporte tanto al resto del país", y, en cambio, "nadie se preocupe de que esta tierra esté vertebrada, de cuidar el campo, los hospitales, los centros de salud y las escuelas rurales", y ni tenga un "tren digno".
Por otro lado, De Miguel ha criticado el "aluvión de líderes nacionales" de otras formaciones en la campaña electoral, en referencia principalmente al del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, "con discursos alejados de Extremadura". A su juicio, solo utilizan a esta comunidad como un "tablero de ajedrez", donde Génova -sede del PP- y Bambú -sede de Vox- "se juegan un pulso".