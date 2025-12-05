Ibarra defiende a capa y espada la inocencia de Gallardo y avanza que algunos tendrán "que pedir perdón"

El PSOE de Extremadura ha tirado este jueves de un peso pesado del partido para defender a su candidato, Miguel Ángel Gallardo. Ha sido en el centro cultural de Castuera, en la provincia de Badajoz, donde el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha defendido a capa y espada “la inocencia” de Gallardo ante la causa abierta contra él por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Ibarra, que fue presidente de Extremadura durante 24 años, ha sido directo a los pocos minutos de empezar el mitin: "Si no estuviera aquí, estaría diciendo sin decir que eres culpable. Y estoy aquí para demostrar lo contrario", unas declaraciones que han recogido un largo aplauso por parte de los asistentes.

"Estoy aquí para ayudarte, apoyarte e intentar seducir a la gente que no esté convencida", ha proclamado Ibarra, quien ha insistido en que debe de prevalecer la inocencia de Gallardo hasta que se demuestre su culpabilidad.

El expresidente extremeño ha aprovechado para recordar que, justamente, este sábado es el día de la Constitución. "El artículo 24.2 de la Constitución Española dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad por un juicio justo", ha recordado. Y renglón seguido, ha bromeado: "En este país ese artículo sobra. Todo el mundo es culpable hasta que se demuestra su inocencia".

Ibarra también ha querido lanzar una advertencia de cara al juicio contra Gallardo y la posibilidad de que el PSOE no gane las elecciones: "Supongamos que perdemos por este caso (...) y un juzgado lo declara inocente. ¿Quién va a pagar los platos rotos?. "El tiempo se encargará de darte la razón y aquellos que te difamaron te tengan que pedir perdón", ha sentenciado.

Gallardo: "Han montado una gran mentira" El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha agradecido las palabras de Ibarra y su contundencia para defenderle. "Han montado una gran mentira, han inflado un globo para deshumanizar al hijo del obrero, trasladar sospechas… y que venga la abstención. Por eso agradezco tu apoyo", unas declaraciones que también han sido recibidas por el público con aplausos. Gallardo ha retado al electorado socialista a salir a la calle el 21 de diciembre y "decir a la derecha que para ganar hay que jugar limpio y tener un proyecto político". También para alentar a la movilización, el candidato del PSOE ha asegurado que se presenta con "más ilusión y ganas y fuerza para ganar a la derecha tramposa". Las encuestas no son favorables en estos momentos a los socialistas en Extremadura, pero Gallardo dice no fiarse de las publicaciones hechas hasta ahora y por ello ha vuelto a pedir el voto para los próximos cuatro años. "Estoy convencido de que está en nuestras manos, de que si cada uno de nosotros trabajamos cada día damos la vuelta a las encuestas, que muchas veces se hacen para que bajemos los brazos", unas declaraciones que quieren servir de revulsivo el próximo domingo 21 de diciembre.

Críticas al PP y a Vox por "no tener un proyecto" para Extremadura Tanto Gallardo como Ibarra han criticado a los candidatos de PP y de Vox por "no tener un proyecto" para Extremadura. "Convocan unas elecciones no porque consideran que es bueno para Extremadura sino porque creen que es bueno para ellos", ha asegurado Miguel Ángel Gallardo. El expresidente de la Junta, por su parte, ha apuntado al partido de Santiago Abascal: "Cualquier joven de 25 o 30 años que vote a la extrema derecha está traicionando a Extremadura". Sánchez y Gallardo proponen que Extremadura sea "el dique de contención de la derecha" en el arranque de campaña Àlex Cabrera Ibarra, incluso, ha subido el tono durante su intervención en Castuera: "El líder de la extrema derecha viene por primera vez a Extremadura a decir que le hemos tomado el pelo a los extremeños. ¿Usted qué coño sabe?”. El tono de enojo también ha servido para criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Ayer decía en Almendralejo que estas elecciones son el fin del 'sanchismo'. ¿Y a mi qué me importa eso?". Gallardo ha pedido el apoyo a su candidatura para ganar al bloque de la derecha y también para hacer "un homenaje" a Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura fallecido el pasado mes de octubre.