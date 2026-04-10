Cristina Navarro Enterría, nueva directora gerente del CNIO para cerrar la crisis por los escándalos de corrupción y acoso

Cristina Navarro Enterría es la nueva directora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El patronato de la institución ha ratificado su candidatura por mayoría absoluta y se convierte así en la primera mujer que ocupa el cargo. Con su designación, el CNIO busca estabilidad tras dos años marcados por denuncias de corrupción, mala gestión y acoso laboral que se saldaron con la destitución de la entonces directora científica, María Blasco, y el gerente, Juan Arroyo. Escándalo al que siguió la renuncia de José Manuel Bernabé, sucesor de Arroyo, por un presunto caso de acoso.

Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta también con el título de Experto en Gestión de Servicios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las tres especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Funcionaria con 25 años de experiencia en distintos niveles de la Administración, ha sido subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2023-2026), y en la actualidad era vocal asesora en el Ministerio de Hacienda.

El Patronato del CNIO considera que Navarro cuenta con "la experiencia y la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país".