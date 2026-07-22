El Gobierno cree que el balance político de Feijóo se resume en "mucho fango y entrega a Vox"

Nada más terminar de hacer su balance político del año el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno ha reaccionado a través del ministro Óscar López, que ha asegurado que "el balance de su etapa es mucho fango y entrega a Vox". "Es una pena", ha dicho.

"Su etapa al frente del PP solo ha servido para dos cosas. Uno, para entregar el PP a Vox. Es imposible diferenciar al PP de Vox. Son las mismas ideas, son las mismas propuestas, son los mismos insultos", ha dicho al tiempo que ha sentenciado que "Feijóo es el dirigente que rindió el PP a Vox".

Además, el ministro ha asegurado que Feijóo "ha inundado España de fango". "Es que batimos récords de crecimiento económico, es que tenemos la mayor tasa de empleo de la historia de España, es que están subiendo las pensiones, el salario mínimo, estamos siendo un líder mundial en energías renovables, España es un país que es conocido y reconocido en el mundo por defender la paz. Todo eso está pasando en nuestro país. Y tenemos una oposición fallida. Una oposición que ha decidido subcontratar su tarea en manos del fango", ha manifestado.

"El señor Feijóo todo lo que hace es hablar mal siempre de todo el mundo, todos los días, nunca hay nada bien, nunca hay ningún acuerdo. Es un agorero que pronostica el fin todos los días y este país cada vez va mejor", ha añadido.

Preguntado sobre Zapatero, López cree "que lo importante es conocer la versión de Zapatero, que la dará donde procede". "Por lo tanto, quienes acusan tienen la obligación de probar, quienes no creemos en esa culpabilidad no tenemos la obligación de defender, es al revés y yo, insisto, en muchos años de conocimiento jamás he visto nada reprochable, jamás, pero hay un procedimiento judicial en curso, todo el respeto y estoy seguro que el señor Zapatero dará todas las explicaciones", ha concluido.