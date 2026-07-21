El Gobierno aprueba ayudas de hasta 4.500 euros para coches eléctricos fabricados en la Unión Europea

Vehículos eléctricos, económicos, europeos y españoles. Es lo que pretende incentivar el Gobierno a través del Plan Auto+, cuyas bases reguladoras ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Se trata de un Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a la compra de automóviles eléctricos y electrificados por valor de 400 millones de euros.

Las ayudas, retroactivas desde el 1 de enero de 2026, alcanzan los 4.500 euros en coches eléctricos 100% adquiridos por particulares. Pero sólo se recibirá el máximo si el turismo tiene etiqueta 'cero' de la DGT, no supera el precio de 35.000 euros (coste en factura, sin impuestos y después de realizar descuentos comerciales) y está fabricado en algún país de la Unión Europea. No podrá optar a subvención si supera los 45.000 euros de base.

El ministro de Industria ha resaltado que el Plan Auto+ es, "más que una estrategia de Gobierno, una estrategia de país en torno a uno de los grandes sectores industriales: la automoción". Ha explicado que se han fijado tres objetivos en torno al automóvil eléctrico:

transformar las cadenas productivas nacionales

establecer una red de recarga pública en toda España

incentivar la demanda con el fin de dinamizar este mercado

Jordi Hereu ha precisado que no solo se busca animar a la compra de turismos, también de furgonetas, camiones ligeros, motocicletas y cuadriciclos. Este programa viene a continuar los incentivos del anterior Plan Moves, como había solicitado el sector automovilístico.

¿Quién puede beneficiarse de las ayudas y cómo tramitarlas? El programa está dirigido a particulares, trabajadores autónomos, pymes y micropymes. Las personas físicas podrán solicitar la ayuda para un único vehículo, mientras que las empresas podrán acceder a subvenciones para un máximo de diez vehículos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jordi Hereu ha explicado que las solicitudes podrán presentarse a través de una plataforma telemática, y podrán gestionarse directamente por los beneficiarios o a través de concesionarios o empresas de renting y leasing financiero.