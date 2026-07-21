El Gobierno aprueba ayudas de hasta 4.500 euros para coches eléctricos fabricados en la Unión Europea
- El Plan Auto+ incentivará con 400 millones de euros la compra de vehículos eléctricos
- La patronal Anfac valora muy positivamente la puesta en marcha efectiva de las ayudas
Vehículos eléctricos, económicos, europeos y españoles. Es lo que pretende incentivar el Gobierno a través del Plan Auto+, cuyas bases reguladoras ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Se trata de un Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a la compra de automóviles eléctricos y electrificados por valor de 400 millones de euros.
Las ayudas, retroactivas desde el 1 de enero de 2026, alcanzan los 4.500 euros en coches eléctricos 100% adquiridos por particulares. Pero sólo se recibirá el máximo si el turismo tiene etiqueta 'cero' de la DGT, no supera el precio de 35.000 euros (coste en factura, sin impuestos y después de realizar descuentos comerciales) y está fabricado en algún país de la Unión Europea. No podrá optar a subvención si supera los 45.000 euros de base.
El ministro de Industria ha resaltado que el Plan Auto+ es, "más que una estrategia de Gobierno, una estrategia de país en torno a uno de los grandes sectores industriales: la automoción". Ha explicado que se han fijado tres objetivos en torno al automóvil eléctrico:
- transformar las cadenas productivas nacionales
- establecer una red de recarga pública en toda España
- incentivar la demanda con el fin de dinamizar este mercado
Jordi Hereu ha precisado que no solo se busca animar a la compra de turismos, también de furgonetas, camiones ligeros, motocicletas y cuadriciclos. Este programa viene a continuar los incentivos del anterior Plan Moves, como había solicitado el sector automovilístico.
¿Quién puede beneficiarse de las ayudas y cómo tramitarlas?
El programa está dirigido a particulares, trabajadores autónomos, pymes y micropymes. Las personas físicas podrán solicitar la ayuda para un único vehículo, mientras que las empresas podrán acceder a subvenciones para un máximo de diez vehículos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jordi Hereu ha explicado que las solicitudes podrán presentarse a través de una plataforma telemática, y podrán gestionarse directamente por los beneficiarios o a través de concesionarios o empresas de renting y leasing financiero.
¿Cuáles son las ayudas según el tipo de vehículo?
Los turismos con etiqueta 'cero' adquiridos por un particular, podrán acceder a ayudas de hasta 4.500 euros. Para percibir la subvención máxima, el vehículo deberá ajustarse a la denominada fórmula «EEE» (Eléctrico, Económico y Europeo). Las ayudas pueden llegar hasta un tope de 7.500 euros para furgonetas y camiones ligeros que compren autónomos o pymes. Además, los concesionarios deberán contribuir al incentivo aplicando un descuento adicional de, al menos, 1.000 euros sobre el precio final de venta.
La cuantía de la ayuda se determinará en función del cumplimiento de estos criterios. Así, la mitad del importe máximo se vinculará al carácter totalmente eléctrico del vehículo, mientras que el resto se repartirá entre el requisito de precio y el de fabricación europea. De este modo, el Gobierno busca incentivar la adquisición de modelos eléctricos asequibles y producidos en territorio comunitario.
Para las motocicletas eléctricas a partir de 3 kW de potencia y una autonomía de 70 kilómetros hay hasta 1.100 euros, si no superan los 10.000 euros. Los cuadriciclos ligeros y pesados podrán obtener hasta 1.500 euros.
'Made in Europe'
La fabricación europea tendrá un peso relevante en la cuantía final de las ayudas. Un 15% de la subvención máxima dependerá de que el montaje y la terminación final del vehículo se realicen en una planta de la Unión Europea. Un 10% adicional se concederá si parte del proceso de fabricación de la batería, incluido al menos el ensamblaje del paquete de baterías (battery pack), se lleva a cabo también en territorio comunitario.
Jordi Hereu ha subrayado la evolución positiva del mercado de vehículos electrificados en España. Los coches eléctricos puros, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables representaron el 23% de las matriculaciones durante el mes de junio, "un dato que refleja el avance de la electrificación en el mercado español". Además, ha subrayado que las ventas han mantenido un fuerte ritmo de crecimiento en los primeros meses del año, y que las nuevas medidas contribuirán a consolidar esta tendencia.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha valorado "muy positivamente" que "por fin" se hayan aprobado las bases reguladoras de estas ayudas, después de haber reclamado su aplicación durante los últimos meses. Confía en que se mantenga la tendencia alcista y se pueda cerrar el año alcanzado un 25% de la cuota total del mercado de vehículo electrificado.
No obstante, el sector alerta de que la dotación inicialmente presupuestada (400 millones de euros) "no va a durar todo el año" y estima que los recursos puedan terminarse para los meses de septiembre u octubre.
Preguntado por esta cuestión, Hereu ha manifestado que el actual presupuesto será suficiente. "Acabamos de aprobar las bases reguladoras con dotación de 400 millones. No tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Por tanto, en este sentido de momento creemos que con 400 podremos afrontar bien el año", ha contestado.