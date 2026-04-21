Aumentan las ventas de coches electrificados y caen las de vehículos de combustión

La guerra de Oriente Medio mantiene los precios de los carburantes disparados. Ante esta situación, muchos apuestan por cambiar su vehículo por uno electrificado con el que ahorrar en combustible. En la Región de Murcia, las matriculaciones de híbridos, híbridos enchufables y eléctricos se han disparado un 30% en marzo, respecto al año anterior, con 3.706 vehículos matriculados.

Por contra, según los datos de FACONAUTO, Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, han caído las ventas de los vehículos de combustión. En la Región de Murcia se han matriculado un 15% menos de coches de gasolina y un 37% menos de diésel respecto a marzo del año anterior.

“Es la primera vez que el diésel está más caro que la gasolina“

"Es la primera vez que el diésel está más caro que la gasolina y estamos viendo un cambio de tendencia hacia el coche electrificado" explica Mariano Jiménez, director ejecutivo del Grupo Marmo Región de Murcia.

Ante este escenario, las matriculaciones de vehículos electrificados han aumentado a nivel regional y nacional. Según FACONAUTO, el coche híbrido fue el más vendido en la Región de Murcia, seguido de cerca por el híbrido enchufable y el eléctrico que han crecido en más de un 30% en marzo respecto al año anterior.

El vehículo electrificado engloba tanto el coche eléctrico, el híbrido y el híbrido enchufable, señala el director comercial de Lexus Murcia, José Joaquín Alcaraz, que destaca que en la Región de Murcia las matriculaciones están creciendo por encima de la media nacional.

Entre las ventajas de los vehículos electrificados, explican los expertos, es el ahorro de combustible que para un depósito de diésel de 55 litros el gasto supera los 100 euros de media.

"Los coches electrificados tienen un coste de dos euros para 100 kilómetros. Por eso, el ahorro es considerable" añade Mariano Jiménez, director ejecutivo del Grupo Marmo Región de Murcia.

Entre los motivos del aumento de ventas, añade, están las ayudas fiscales, que lo vehículos electrificados se han abaratado en los últimos años y que sus baterías han ganado autonomía.

"Los vehículos electrificados tienen etiqueta ECO o la etiqueta azul, de cero emisiones, lo que permite mejorar la movilidad en las grandes ciudades" destaca el director comercial de Lexus Murcia, José Joaquín Alcaraz.