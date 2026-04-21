Aumentan las ventas de coches electrificados y caen las de vehículos de combustión
- Aumenta el interés por los coches electrificados ya sean 100% eléctricos, híbridos o híbridos enchufables
- Según FACONAUTO, una de cada cinco matriculaciones en España se corresponde al vehículo enchufable
La guerra de Oriente Medio mantiene los precios de los carburantes disparados. Ante esta situación, muchos apuestan por cambiar su vehículo por uno electrificado con el que ahorrar en combustible. En la Región de Murcia, las matriculaciones de híbridos, híbridos enchufables y eléctricos se han disparado un 30% en marzo, respecto al año anterior, con 3.706 vehículos matriculados.
Por contra, según los datos de FACONAUTO, Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, han caído las ventas de los vehículos de combustión. En la Región de Murcia se han matriculado un 15% menos de coches de gasolina y un 37% menos de diésel respecto a marzo del año anterior.
“Es la primera vez que el diésel está más caro que la gasolina“
"Es la primera vez que el diésel está más caro que la gasolina y estamos viendo un cambio de tendencia hacia el coche electrificado" explica Mariano Jiménez, director ejecutivo del Grupo Marmo Región de Murcia.
Ante este escenario, las matriculaciones de vehículos electrificados han aumentado a nivel regional y nacional. Según FACONAUTO, el coche híbrido fue el más vendido en la Región de Murcia, seguido de cerca por el híbrido enchufable y el eléctrico que han crecido en más de un 30% en marzo respecto al año anterior.
El vehículo electrificado engloba tanto el coche eléctrico, el híbrido y el híbrido enchufable, señala el director comercial de Lexus Murcia, José Joaquín Alcaraz, que destaca que en la Región de Murcia las matriculaciones están creciendo por encima de la media nacional.
Entre las ventajas de los vehículos electrificados, explican los expertos, es el ahorro de combustible que para un depósito de diésel de 55 litros el gasto supera los 100 euros de media.
"Los coches electrificados tienen un coste de dos euros para 100 kilómetros. Por eso, el ahorro es considerable" añade Mariano Jiménez, director ejecutivo del Grupo Marmo Región de Murcia.
Entre los motivos del aumento de ventas, añade, están las ayudas fiscales, que lo vehículos electrificados se han abaratado en los últimos años y que sus baterías han ganado autonomía.
"Los vehículos electrificados tienen etiqueta ECO o la etiqueta azul, de cero emisiones, lo que permite mejorar la movilidad en las grandes ciudades" destaca el director comercial de Lexus Murcia, José Joaquín Alcaraz.
En España, una de cada cinco matriculaciones es de un modelo enchufable
A nivel nacional, también se observa un incremento de las matriculaciones de los modelos electrificados según FACONAUTO. En marzo, los vehículos híbridos lideran las matriculaciones con 144.023 respecto al año anterior, lo que supone un crecimiento de un 18,50%. Por su parte, los modelos híbridos enchufables registran el mayor crecimiento en porcentaje, un 74%, con 35.740 vehículos matriculados.
Mientras los vehículos de combustión están de caída. En marzo se matricularon 71.844 vehículos de gasolina, un 18% menos que hace un año; mientras que de diésel se matricularon 11.934, un 26% menos que el año anterior.
"La matriculación de vehículos en España sigue dando muestras de fortaleza un mes más, gracias en gran medida al buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados" subraya Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO.
Morales añade que la guerra de Oriente Medio está afectando ya claramente al incremento en el precio de los carburantes. "Los coches con más de 10 años, menos eficientes y con un mayor coste de uso. De hecho, calculamos que, si este contexto se mantiene en los próximos 12 meses, estos vehículos tendrán que asumir un sobrecoste de alrededor de 4.000 millones de euros en repostaje".
Desde FACONAUTO apuntan a que la solución estaría en avanzar hacia un Plan de Renovación del Parque, tal y como contempla la Ley de Movilidad Sostenible y que "el Gobierno todavía no ha puesto en marcha”.