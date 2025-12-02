Las marcas chinas se hacen un hueco en el mercado automovilístico español y europeo: "Es la ambición sin límites"

La sabiduría popular afirma que la compra de un coche es la segunda adquisición más importante a lo largo de la vida de una persona después de la vivienda. Hasta ahora el panorama ha estado dominado por empresas tradicionales con varias décadas de historia a sus espaldas como Volkswagen, BMW, Ford, Citroën, Volvo, Seat y más recientemente las japonesas Nissan, Mazda y Toyota o las coreanas Kia y Hyundai. A pesar del largo recorrido de estas compañías, la situación internacional está cambiando rápidamente.

"Si quieres conseguir objetivos que los demás no han conseguido, tienes que hacer algo distinto y en eso ellos son muy buenos", afirma Francesco Colonnese, director de ventas de Omoda y Jaecoo, marcas del gigante de la automoción chino Chery. "Yo estoy aprendiendo muchísimo de la cultura china, que es cultura del grupo, es la ambición sin límites", sentencia Colonnese.

Durante el año 2024 se fabricaron más de 92 millones de vehículos en todo el mundo y de todos estos, 31 millones se ensamblan en China. Muchos son vendidos en el mercado del gigante asiático, pero el país no tiene la capacidad para absorber toda la producción y el excedente es exportado. En España, el 9,5% de los vehículos proceden ya de China este 2025, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este dato contrasta con la media europea, del 5,5%.

Además, el meteórico desarrollo de la tecnología china en los últimos años es indiscutible, situando a sus empresas para competir contra los grandes grupos automovilísticos tradicionales. China busca hacerse hueco en mercados hasta ahora dominados por empresas como Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW o Mercedes.

Compañías estatales y privadas Los conglomerados chinos del automóvil como las estatales SAIC, Chery, Dongfeng o de propiedad privada, como BYD o Geely, están creciendo a un ritmo acelerado en el exterior, abriéndose paso especialmente en el sector de la movilidad eléctrica, pero también presentando productos atractivos con otros tipos de motorización como la gasolina, diésel o híbrido enchufable. En el caso de España los grupos que crecen con mayor rapidez son BYD con su apuesta eléctrica y las filiales de Chery: Omoda y Jaecoo. España ha sido uno de los primeros países europeos donde estos coches han desembarcado para su comercialización. Omoda es la pionera de las dos marcas, empezando la venta de sus vehículos en febrero de 2024 y Jaecoo, algo más tarde, en noviembre del mismo año. Entre ambas, en un periodo de diez meses una y tres meses la otra, vendieron más de 9.000 vehículos, "que yo sepa, es un récord en el arranque en España", ha afirmado Colonnese durante una entrevista con RTVE.es. Cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo del automóvil, ocupando distintos puestos de responsabilidad en varios grupos automovilísticos y, antes de desempeñar el papel de director de ventas, trabajó con el Grupo Stellantis.

Implementación de Omoda, Jaecoo y otros vehículos El grupo Chery empezó su andanza en territorio español con una red de concesionarios inicial compuesta por "30 puntos de venta en febrero del año pasado y acabamos con casi 70 puntos" afirma Colonnese y añade que esperan terminar el año con 100. Asegura que el superventas desde el principio ha sido el Omoda 5 con motor de gasolina. Vendieron las primeras mil unidades en 83 días y abril fue el primer mes en el que se vendieron más de mil coches. Por otro lado, Jaecoo consiguió vender las primeras mil unidades en 66 días. El precio de la gasolina deja de subir y el diésel retoma las caídas Según las afirmaciones del director de ventas, el grupo Chery (la matriz china) es "muy ambiciosa" y lo será aún más durante los próximos años ya que se han cumplido las expectativas de arranque en el mercado. España, al ser uno de los primeros países donde comenzaron a venderse estos automóviles, se considera como el hermano mayor y "es un país fundamental en la estrategia del grupo". Por otra parte, es importante resaltar que estos números de ventas se han conseguido con solo dos modelos, el Omoda 5 y el Jaecoo 7 (durante 2024) y con una única motorización: gasolina. Todo lo contrario que el gigante chino BYD, que desde el principio ha apostado por la movilidad eléctrica y, a día de hoy, es una de las empresas que más coches eléctricos vende en España. En lo que va de año, la empresa asiática ha comercializado más de 2.800 BYD Dolphin Surf. Además, otros modelos de esta compañía han tenido éxito en ventas, como el BYD Seal U (disponible en motorización de gasolina, híbrido enchufable y recientemente eléctrico) con casi 8.400 unidades vendidas hasta septiembre de 2025 y más de 4.000 BYD Atto2 y Atto 3 (eléctricos). Entre todos los modelos, BYD ha vendido más de 19.700 vehículos hasta mediados de noviembre de 2025. Omoda y Jaecoo, por su parte, han comercializado durante el mismo periodo más de 10.500 unidades la una y más de 7.700 la otra, según datos de la Anfac.

Promoción y retroalimentación Desde la dirección han llevado a cabo una estrategia de promoción de las marcas definida como "estar presentes en diversos ambientes e innovar". Uno de los casos más destacables es el festival de música Mad Cool, donde Omoda es la única empresa de vehículos entre los numerosos patrocinadores. "Intentamos hacer cosas distintas que hablen a nuestros clientes" explica Colonnese. Bruselas seguirá aplicando los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China Desde la empresa aseguran tener una "obsesión" con los comentarios de los usuarios, los periodistas especializados o los propios concesionarios para implementar cambios. Uno de los ejemplos más claros, declaran, es cuando cambiaron el interior del coche con motor de combustión por la interfaz del eléctrico, que gustaba mucho más a los usuarios. "Estamos casi en la rotura de stock porque los coches que hemos encargado no dan abasto a los pedidos", explican. Asimismo, otra de las estrategias de las marcas para conseguir vender más es ofrecer un vehículo tecnológicamente equipado por un precio cercano a los 20.000 euros o introducir nuevas motorizaciones como híbridos, híbridos enchufables o eléctricos. Según Colonnese esto supondrá otro empujón en las ventas de los vehículos ya que permitirá "llegar a clientes donde hoy no llegamos" Por su parte, el próximo objetivo es llegar a vender 2.000 coches en un solo mes y alcanzar el 2% de cuota de mercado. La meta principal para la dirección de ventas es que la red de concesionarios tenga una rentabilidad del 2,6%. Para comparar números, todas las redes combinadas de concesionarios de España presentaron una rentabilidad del 0,92% en 2024, 1,58% en 2023, un 2,2% en 2022 y 1,4% en 2021. "Todo lo que hacemos está orientado a eso, la red vende y gana dinero y eso claramente es un win win", afirma Colonnese.