Las marcas chinas se hacen un hueco en el mercado automovilístico español y europeo: "Es la ambición sin límites"
- Grandes conglomerados automovilísticos chinos como BYD, Chery o Geely se expanden por el Viejo Continente
- Omoda fabricará sus coches en territorio español gracias a la compra de Chery de la fábrica de Nissan en Barcelona
La sabiduría popular afirma que la compra de un coche es la segunda adquisición más importante a lo largo de la vida de una persona después de la vivienda. Hasta ahora el panorama ha estado dominado por empresas tradicionales con varias décadas de historia a sus espaldas como Volkswagen, BMW, Ford, Citroën, Volvo, Seat y más recientemente las japonesas Nissan, Mazda y Toyota o las coreanas Kia y Hyundai. A pesar del largo recorrido de estas compañías, la situación internacional está cambiando rápidamente.
"Si quieres conseguir objetivos que los demás no han conseguido, tienes que hacer algo distinto y en eso ellos son muy buenos", afirma Francesco Colonnese, director de ventas de Omoda y Jaecoo, marcas del gigante de la automoción chino Chery. "Yo estoy aprendiendo muchísimo de la cultura china, que es cultura del grupo, es la ambición sin límites", sentencia Colonnese.
Durante el año 2024 se fabricaron más de 92 millones de vehículos en todo el mundo y de todos estos, 31 millones se ensamblan en China. Muchos son vendidos en el mercado del gigante asiático, pero el país no tiene la capacidad para absorber toda la producción y el excedente es exportado. En España, el 9,5% de los vehículos proceden ya de China este 2025, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este dato contrasta con la media europea, del 5,5%.
Además, el meteórico desarrollo de la tecnología china en los últimos años es indiscutible, situando a sus empresas para competir contra los grandes grupos automovilísticos tradicionales. China busca hacerse hueco en mercados hasta ahora dominados por empresas como Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW o Mercedes.
Compañías estatales y privadas
Los conglomerados chinos del automóvil como las estatales SAIC, Chery, Dongfeng o de propiedad privada, como BYD o Geely, están creciendo a un ritmo acelerado en el exterior, abriéndose paso especialmente en el sector de la movilidad eléctrica, pero también presentando productos atractivos con otros tipos de motorización como la gasolina, diésel o híbrido enchufable. En el caso de España los grupos que crecen con mayor rapidez son BYD con su apuesta eléctrica y las filiales de Chery: Omoda y Jaecoo.
España ha sido uno de los primeros países europeos donde estos coches han desembarcado para su comercialización. Omoda es la pionera de las dos marcas, empezando la venta de sus vehículos en febrero de 2024 y Jaecoo, algo más tarde, en noviembre del mismo año.
Entre ambas, en un periodo de diez meses una y tres meses la otra, vendieron más de 9.000 vehículos, "que yo sepa, es un récord en el arranque en España", ha afirmado Colonnese durante una entrevista con RTVE.es. Cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo del automóvil, ocupando distintos puestos de responsabilidad en varios grupos automovilísticos y, antes de desempeñar el papel de director de ventas, trabajó con el Grupo Stellantis.
Implementación de Omoda, Jaecoo y otros vehículos
El grupo Chery empezó su andanza en territorio español con una red de concesionarios inicial compuesta por "30 puntos de venta en febrero del año pasado y acabamos con casi 70 puntos" afirma Colonnese y añade que esperan terminar el año con 100. Asegura que el superventas desde el principio ha sido el Omoda 5 con motor de gasolina. Vendieron las primeras mil unidades en 83 días y abril fue el primer mes en el que se vendieron más de mil coches. Por otro lado, Jaecoo consiguió vender las primeras mil unidades en 66 días.
Según las afirmaciones del director de ventas, el grupo Chery (la matriz china) es "muy ambiciosa" y lo será aún más durante los próximos años ya que se han cumplido las expectativas de arranque en el mercado. España, al ser uno de los primeros países donde comenzaron a venderse estos automóviles, se considera como el hermano mayor y "es un país fundamental en la estrategia del grupo".
Por otra parte, es importante resaltar que estos números de ventas se han conseguido con solo dos modelos, el Omoda 5 y el Jaecoo 7 (durante 2024) y con una única motorización: gasolina. Todo lo contrario que el gigante chino BYD, que desde el principio ha apostado por la movilidad eléctrica y, a día de hoy, es una de las empresas que más coches eléctricos vende en España. En lo que va de año, la empresa asiática ha comercializado más de 2.800 BYD Dolphin Surf.
Además, otros modelos de esta compañía han tenido éxito en ventas, como el BYD Seal U (disponible en motorización de gasolina, híbrido enchufable y recientemente eléctrico) con casi 8.400 unidades vendidas hasta septiembre de 2025 y más de 4.000 BYD Atto2 y Atto 3 (eléctricos). Entre todos los modelos, BYD ha vendido más de 19.700 vehículos hasta mediados de noviembre de 2025. Omoda y Jaecoo, por su parte, han comercializado durante el mismo periodo más de 10.500 unidades la una y más de 7.700 la otra, según datos de la Anfac.
Promoción y retroalimentación
Desde la dirección han llevado a cabo una estrategia de promoción de las marcas definida como "estar presentes en diversos ambientes e innovar". Uno de los casos más destacables es el festival de música Mad Cool, donde Omoda es la única empresa de vehículos entre los numerosos patrocinadores. "Intentamos hacer cosas distintas que hablen a nuestros clientes" explica Colonnese.
Desde la empresa aseguran tener una "obsesión" con los comentarios de los usuarios, los periodistas especializados o los propios concesionarios para implementar cambios. Uno de los ejemplos más claros, declaran, es cuando cambiaron el interior del coche con motor de combustión por la interfaz del eléctrico, que gustaba mucho más a los usuarios. "Estamos casi en la rotura de stock porque los coches que hemos encargado no dan abasto a los pedidos", explican.
Asimismo, otra de las estrategias de las marcas para conseguir vender más es ofrecer un vehículo tecnológicamente equipado por un precio cercano a los 20.000 euros o introducir nuevas motorizaciones como híbridos, híbridos enchufables o eléctricos. Según Colonnese esto supondrá otro empujón en las ventas de los vehículos ya que permitirá "llegar a clientes donde hoy no llegamos"
Por su parte, el próximo objetivo es llegar a vender 2.000 coches en un solo mes y alcanzar el 2% de cuota de mercado. La meta principal para la dirección de ventas es que la red de concesionarios tenga una rentabilidad del 2,6%. Para comparar números, todas las redes combinadas de concesionarios de España presentaron una rentabilidad del 0,92% en 2024, 1,58% en 2023, un 2,2% en 2022 y 1,4% en 2021. "Todo lo que hacemos está orientado a eso, la red vende y gana dinero y eso claramente es un win win", afirma Colonnese.
Nuevos modelos y expansión
Con los números actuales, la conjunción de ambas marcas cuenta con una cuota de mercado del 1,7% y esperan alcanzar el 2% a final de año. "Esta es la previsión que tenemos para este 2025", explica Colonnese y añade que todavía están consolidando la marca introduciendo en el mercado más modelos para atraer a diferentes perfiles de clientes. Según el director de ventas, hasta ahora el cliente que ha comprado los vehículos de estas marcas ha sido uno que se atreve "a tener algo nuevo, distinto, fresco, divertido".
Por otro lado, destacan ciertos aspectos tecnológicos del vehículo como la eficiencia térmica (aprovechamiento del calor generado por la combustión) del motor de gasolina, que está entre el 40% y el 44.5%, cuando la media se sitúa en el 30%. A su vez, los motores diésel, rondan una eficiencia térmica del 40% al tener un mayor niveles de comprensión. En cuanto a la autonomía de las gamas eléctricas, ésta se sitúa en la media con algo más de 400 kilómetros.
A pesar de que España ha sido uno de los primeros países europeos en los que Omoda y Jaecoo han empezado a operar, su implementación en el marcado europeo no se ha detenido. El año pasado se extendieron por los mercados automovilísticos de Polonia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría, República Checa y "vamos poco a poco abriendo en todos los países" para tener presencia en todo el continente.
En este caso, es importante tener en cuenta la ambición de las grandes empresas que buscan ocupar segmentos de mercados tradicionales: no solo quieren vender sus coches en el Viejo Continente, también quieren fabricarlos aquí. Este es el caso de Chery, que fabricará los modelos Omoda cinco en la antigua fábrica de Nissan, en la Zona Franca de la ciudad de Barcelona. Se espera que la fábrica esté operativa a finales de 2025. Según Colonnese, estos movimientos empresariales confirman que la marca "quiere quedarse".