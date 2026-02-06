Bruselas concluye que TikTok vulnera las normas comunitarias por su diseño tóxico y adictivo

La Comisión Europea considera que la red social china TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea por su "diseño adictivo" y podría imponerle una multa de hasta el 6% de su facturación anual.

El scroll infinito o la reproducción automática de vídeos de TikTok dañan los cerebros de niños y adolescentes. Por eso, TikTok debe cambiar "el diseño básico de su servicio" y acabar con funciones como la recomendación personalizada de contenidos que secuestra la atención de los menores. Así lo ha hecho saber Bruselas en las conclusiones preliminares de la investigación al gigante tecnológico que inició en febrero de 2024.

El dictamen se ha conocido en la misma semana en la que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Una decisión que ha enfadado al multimillonario Elon Musk que escribió en su red social X que "el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España". No solo en nuestro país se trabaja en esta dirección: Reino Unido también quiere nadie de menos de 16 años acceda a ninguna red social mientras que Francia propone que sea a los 15 años. Australia ya no lo permite a ningún menor de 16.

TikTok no ha aplicado medidas útiles En estas conclusiones, Bruselas ha asegurado que TikTok "no parece haber aplicado medidas [...] eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo". El scroll sobre la pantalla, el bombardeo de notificaciones emergentes o los vídeos que se reproducen uno detrás de otro perjudican el bienestar físico y mental tanto de niños como adultos vulnerables. Así, los investigadores ponen en el punto de mira "las recompensas constantes" que estos contenidos dan a los usuarios y que están detrás de la necesidad incontrolable de pasar tiempo en la red social. Esta conducta favorece que el cerebro entre en "modo de piloto automático", merma las capacidades de autocontrol y favorece los comportamientos impulsivos. Bruselas, además, cree que TikTok no frena esta adicción con sus controles de tiempo o parentales. La Comisión Europea cree que el gigante tecnológico debe cambiar el diseño de la aplicación para acabar con estas funciones perjudiciales o impulsar pausas eficaces en el tiempo que se pasa delante de la pantalla. Bruselas acusa a TikTok y Meta de violar la Ley de Servicios Digitales y abre la puerta a multas millonarias RTVE.es/AGENCIAS