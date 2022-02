A Ibai Llanos lo hemos visto hacer de todo durante sus retransmisiones de Twitch. Desde narrar un Mundial de Globos hasta entrevistar a Ed Sheeran pasando por la celebración de su propio torneo de boxeo. Todo lo que se te ocurra puede ser posible en el canal de Ibai, así que por eso los Esports Awards decidieron galardonar al vasco como Mejor Streamer por segundo año consecutivo. Un reconocimiento que quedará para la historia de su carrera, pero que no ha dudado en recordar durante su último directo al hacer balance de los últimos 24 meses en la plataforma y celebrar, por todo lo alto, su segundo aniversario frente a las cámaras.

"Hoy cumplo dos años en Twitch. Vamos a repasar muchos momentos de estos 24 meses y a llorar", indicaba en su perfil de Twitter. Y es que si eras uno de los pocos que se mostraba reticente ante el evidente auge de Ibai, probablemente te hayas equivocado. Y a los hechos nos remitimos, porque no solo cerró 2021 con un premio de estas características bajo el brazo, sino con varios eventos multitudinarios en su canal de Twitch que no han pasado desapercibidos a lo largo del año. Así que atento, porque si aún te surgen dudas sobre la valía y el poder de influencia del streamer, aquí te enumeramos algunos de sus hitos en Ibai.tv durante los últimos meses.

Uno de los invitados fue Bnet. El vigente campeón de FMS España anunció su retirada de las competiciones de freestyle, pero no dejó de lado su pasión por el rap. De hecho, participó en el evento organizado por el vasco llamado EFE MS . Un claro guiño a las batallas de gallos que reunió a caras tan reconocidas dentro del mundo del free como Kapo, Piezas o Khan .

Tuvo una semana de vacaciones, pero se vio en la tesitura de tener que acortarla para anunciar lo que se venía: la retransmisión del debut de Messi en el PSG a través de Twitch. Ibai tenía claro que este hito iba a suponer una auténtica revolución en el sector , y no se equivocaba. Nervioso pero con la convicción y poder de comunicación que lo caracterizan, el vasco daba comienzo a un directo que ya durante sus primeros minutos consiguió que 300.000 espectadores estuvieran pendientes de sus palabras y de las del resto de sus acompañantes.

Y si hace unos meses fantaseábamos con la posibilidad de que Ibai Llanos formase parte del exquisito casting de MasterChef Celebrity , el vasco parece que ha descartado la idea, y el motivo no es otro que versionar su propio talent de cocina a través de Disaster Chefs . Un programa que ha reunido a los mejores streamers del panorama nacional para ver quién se lleva la palma dentro de sus cocinas. Un divertido formato donde estas parejas lucharán por ver quién es la mejor: IlloJuan y ElBokerón, Pandarina y Rioboo, Mayichi y Elisa Waves, Carola y Cristinini, Knekro y ElXokas y el propio Ibai junto a Barbe .

Ya cumplió expectativas cuando en 2020 anunció que daría las Campanadas y despediría uno de los peores años de los últimos tiempos junto a nosotros, pero nada que ver con la que lio junto a Ramón García en 2021 . Desde la Puerta del Sol y ataviados con sus mejores galas. Así abrieron la puerta de su set a los más de dos millones de usuarios que en algún momento de la noche se asomaron a su streaming. "Hoy es de los pocos días que vamos a juntar a dos generaciones en un día importante: la de Ramón García, que tiene 60 años y lleva 17 campanadas a sus espaldas; con la mía, que tengo 26 y que solamente he hecho una desde el cuarto de un amigo", pronunciaba Llanos a sus seguidores.

Su aventura con Piqué: así se fraguó su proyecto empresarial

Desde que ambos entablasen amistad tras su "Charlando tranquilamente" en el canal de Twitch del vasco, ni Piqué ni Ibai han perdido la oportunidad de seguir indagando el potencial de cada uno para llevar a cabo proyectos que, de otra manera, quizás no habrían podido salir adelante. Primero fue la retransmisión del partido debut de Leo Messi en el PSG a través de su canal, pero ahora le ha llegado el turno al siguiente reto empresarial: el streamer y el capitán del FC Barcelona anunciaron que juntos compraron uno de los equipos de los EA Sports de la próxima temporada.

"Estamos muy felices de poder anunciaros que somos uno de los equipos de la Liga de Videojuegos Profesional, de la LVP. Somos uno de los 10 equipos que va a conformar la liga porque hemos comprado la plaza de uno de los equipos que había ascendido. Nos habían dicho que se vendía y hemos dicho bueno, es una buena oportunidad", comenzaba explicando Ibai en el vídeo con el comunicado. "Nos tiramos a la piscina. La verdad es que muy bien", continuaba relatando Piqué. "Por cierto, hubo un jugador de selección nacional del que no voy a decir el nombre que también estaba interesado. Ayer justo me escribió desesperado e indignado porque se lo habíamos quitado", confesaba entre risas.

“Ibai y Piqué en 2025: Hemos comprado el Barça que estaba baratito y arruinado. https://t.co/7RKbyroQHU“ — voguerize; �� (@coconach) September 1, 2021

Tiempo después anunciaron que ambos llevarían a cabo un divertido reto: ser capaces de levantar un Mundial de Globos desde la nada. ¡Y lo consiguieron! El evento fue seguido en ambos hemisferios y contó con participantes de varios países tanto de Europa como de Latinoamérica.

“Vamos a organizar el primer mundial de globos. Creo que puede estar muy guapo. @BalloonWorldCup pic.twitter.com/rJvIxwSfs6“ — Ibai (@IbaiLlanos) September 26, 2021

¿Hay algo más que le quede por hacer? Se siguen preguntando muchos. Y la respuesta es sí. Ejemplo de ello son los dos directos que organizó en cuestión de semanas. Uno de ellos impactó tras desvelar que se traía entre manos su peculiar adaptación de El juego del calamar, el éxito surcoreano de Netflix. Hasta ahí todo bien, solo que los jugadores que participaron en tal experimento fueron nombres tan relevantes como el propio Ibai, Komanche, AuronPlay, TheGrefg o JuanSGuranizo.

Y no podíamos pasar por alto las cifras que obtuvo tras la retransmisión de El pádel de las estrellas, la competición más seguida de este deporte si nos fijamos solo en los datos obtenidos de Twitch. Entre los participantes estuvieron gamers tan famosos como el propio Ibai y Valentín "Fargan", Werlyb y Spursito, xBuyer y Eric Ruiz, TheGrefg y Gemita, Ander Cortés y Markel Cortés o Coscu y Axel, que compitieron en parejas.

“Creo que mi risa con la con risa de Coscu es literalmente la dupla definitiva pic.twitter.com/UhQc8pnIh8“ — Ibai (@IbaiLlanos) July 19, 2021

A finales de diciembre de 2021, el Llanos y Piqué también anunciaron que lanzaban un equipo conjunto para competir en League of Legends. KOI fue el nombre escogido para un team que cuenta con nombres como Mayichi, Pandarina, Knekro, Ander, Karchez, JuanS Guarnio o Carola.

Hasta The New York Times habla de Ibai. ¿Cómo no íbamos a hacerlo nosotros? Se supera poco a poco, mantiene la humildad propia del primer día y, además, lanza potentes mensajes a sus seguidores como lo importante que es mantener una correcta salud mental. ¿Hay algún reto que le quede por cumplir?