Si ahora mismo te contamos que Ibai Llanos es el próximo elegido para viajar a la Luna, es muy probable que te lo creas. Y no porque no seas capaz de valorar la información que llegue a ti, sino porque la figura del streamer ha alcanzado tal valor y relevancia en redes sociales que cada vez nos sorprende menos la locura de proyectos en las que participa y/u organiza. ¿Quién no recuerda la propia FMS que se montó en casa? ¿O la retransmisión de la Final de la Copa de América desde Port Aventura? ¿Y su encuentro con Lionel Messi? Por no hablar de la cantidad de artistas de todas las disciplinas que se muestran completamente partícipes de formar parte de su particular formato de entrevistas.

¿Hay algo más que le quede por hacer? Se preguntan muchos. Y la respuesta es sí. Ejemplo de ello son los dos directos en los que participará esta misma semana. De hecho, el primer stream donde podremos verle será en el organizado por ElRubius. Hace unos días, el youtuber aseguraba que se traía entre manos su peculiar adaptación de El juego del calamar, el éxito surcoreano de Netflix. Hasta ahí todo bien, solo que los jugadores que participarán en tal experimento serán nombres tan relevantes como el propio Ibai, Komanche, AuronPlay, TheGrefg o JuanSGuranizo.

“ESTOS SON LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEL CALAMAR DE @Rubiu5



la lista esta ya actualizada, se nos escaparon algunos a la hora de la presentacion en directo, igual personas de esta lista no podran participar ese dia asi que muy probablemente haya lugar para nuevos jugadores pic.twitter.com/MhQu8tGL32“ — Komanche �� (@Komanch) October 10, 2021

Aunque en principio son más de 122 participantes los confirmados la evento, es posible que alguno de ellos, tal y como confirmaron los organizadores, se caiga y dé paso a la inclusión de un nuevo jugador. Ahora bien, ¿cuál es el suculento premio? Evidentemente, las cantidades son infinitamente inferiores a las ofertadas en la ficción: 50 euros en subs a cada participante que consiga superar cada partida. ¿Te genera curiosidad? Pues el 13 de octubre tienes una cita a las 18 horas en el canal de Twitch de ElRubius.

“Un poquito de Minecraft y practicando pal torneo de Roblox del Rubier https://t.co/6cD3x841YI pic.twitter.com/4Tnr53yGSJ“ — Ibai (@IbaiLlanos) October 11, 2021