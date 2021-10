A primera hora de la mañana, varios usuarios de Twitter lanzaban la voz de alarma: Twitch podría haber sido hackeado. Aunque la noticia tardó en viralizarse y la plataforma no se ha pronunciado al respecto, el ciberataque ha sido confirmado por The Verge y todavía se desconoce el alcance de tal filtración. Los ciberpiratas desvelaron que lo hacían como respuesta a los ataques de bots que publican contenido de odio de forma incesante en los chats, y multitud de contraseñas, dinero pagado a sus streamers o códigos fuente ya se encuentran a disposición de cualquier usuario con acceso a Torrent.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la ciudadanía ha sido, precisamente, la cantidad de dólares que ganan streamers como Auron o Ibai en la plataforma. De hecho, el propio Llanos quiso recalcar lo sucedido en un directo que abrió a las pocas horas de lo ocurrido.

"Me he enterado del hackeo a Twitch a las 11 de la mañana. Lo he visto y se ha filtrado todo por parte de la plataforma. Yo hace tres días ya metí la filtrada de mi vida. Ahora se ha vuelto a filtrar, así que se volverá a hablar de lo que gano. Es muy morboso para la gente saber lo que gana un creador, pero me sorprende la desinformación que hay al respecto".

“Lo que más me jode de lo de Twitch es que mi contraseña ya no es GokuNarutoCristianoRonaldo“

"Yo he pasado procesos de todo: no ganaba nada, pasé a ganar 100 euros, luego 300 y cuando me vine a Barcelona en 2016 comencé a ganar 1060 euros limpios. Todo eso me ha llevado hasta aquí, a donde estamos ahora mismo. Lamentablemente hay mucha gente que se esfuerza y no consigue una mierda. Tú siempre te tienes que esforzar en lo que sea que te haga ilusión, es lo único que os puedo decir. Es una de las motivaciones que tengo y creo que si hubiese querido sacar dinero, hubiera podido sacar mucho más. No soy humilde, simplemente sé lo que quiero hacer y lo que quiero ser".

"Twitch es una plataforma que paga muy poco por anuncio, así que el gran porcentaje de ganancias viene de los suscriptores. En función del país se pueden hacer los cálculos para saber cuánto gana AuronPlay, por ejemplo. Es una aproximación bastante exacta", continuaba relatando el vasco. "Yo realmente en la entrevista con Jordi Évole digo exactamente lo que gano , aunque es una violación del contrato con Twitch. En realidad ya me he hecho viral por lo que cobro tres veces. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido y que gracias por estar aquí . El que me conozca desde hace siete años sabrá quién soy, así que el que lleve tantos años aquí sabrá cómo me comporto".

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros"

Haciendo alusión a sus inicios en el mundo del casteo, Ibai confesó que "no ha manipulado a nadie" para estar en cada uno de sus directos: "A mí el dinero me ha venido por las cosas que he ido haciendo. En Twitch no he manipulado a nadie, yo enciendo directo y aquí la gente entra si quiere. Yo no decido nada. Nunca he buscado el dinero de forma desesperada, yo quiero merecerme el dinero que gano".

Lo cierto es que el impacto de las cifras publicadas tras el hackeo a Twitch ha generado una oleada de comentarios al respecto a los que Ibai ha querido contestar: "Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque no es real. AuronPlay fue el número uno de Twitch durante muchos meses y no habrá nadie como él nunca. Lo más importante es tu vida y lo que quieras hacer con ella. Sé que igual no hay ninguna carrera que te motiva, pero es lo que nos ha tocado. Si después tienes aficiones fuera de ahí, hazlas sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante una parte del día y en mi tiempo libre, sacrificarlo de hacer otras cosas y dedicarme a hacer stream. Esta mansión en la que vivimos no es real".

"Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero nuestro caso es uno de millones", continuaba explicando. "Si Twitch es tu trabajo porque ya tienes remuneración suficiente, ¡entonces te puedes plantear algo! La peña se piensa que tú stremeas en Twitch y eres millonario. Pero es totalmente mentira. Como siempre que se filtra el dinero se genera una toxicidad grandísima, me veo en la obligación de aclararlo todo. Se ha hackeado todo, así que hay que volver a aclarar lo que es este trabajo".