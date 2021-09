Aunque indicó por Instagram que esa tarde no haría directo, Ibai Llanos ha conseguido que multitud de usuarios aplaudan uno de los mensajes que lanzó tras abrir stream por sorpresa: el vasco estaba dispuesto a ayudar a los ciudadanos de La Palma que, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, tuvieron que desalojar sus casas y trasladarse a un lugar seguro y alejado de las lenguas de lava: "Desde aquí quería aprovechar este directo para mandar mucho ánimo y mucha fuerza a la gente de La Palma", comenzaba explicando a los espectadores.

"Ya sabéis que aquí en España están teniendo que evacuar a muchas personas y están teniendo que irse de sus casas por todo lo que se está liando. He hablado con Siro y él a lo mejor empieza un directo benéfico, y yo me sumo a él. Estamos hablando para poder hacer algo, pero nos ha pillado todo de imprevisto, evidentemente", continuaba argumentando. "No sabíamos que un volcán iba a entrar en erupción y se iba a liar tan tremenda".

"Como habitante de la Península, os pido perdón"

A pesar de que el mensaje fue recogido con gran aprobación entre los usuarios que se encontraban en directo, Ibai también hizo gala de su particular sentido del humor al confesar la confusión generalizada que existe en torno a las islas: "Lo importante es que están teniendo que evacuar a gente de sus casas. Ahora en Twitter son todos expertos en volcanes, pero yo no tengo ni idea. Bastante con que estos días todo el mundo ha hecho un intensivo para aprenderse las Islas Canarias. Como habitante de la Península, os pido perdón. No es fácil aprenderlo, hay mucho lío, pero por favor, no confundáis La Palma con Las Palmas de Gran Canaria. Puede pasar, nadie lo hace a malas", añadía.

"Espero que estéis todos bien. Esta semana haremos alguna cosa y creo que Siro va a empezar algo. No sé si lo hará al final, porque se está informando de la manera en la que se puede donar dinero. Que me corrija la gente, pero hay números oficiales para ayudar económicamente. Hay tanto cuentas bancarias como bizums. Tened cuidado y no os comáis un fake, mirad que sean teléfonos oficiales del Gobierno, no hagáis caso a cuentas de Instagram", advertía Ibai mientras dejaba el tema a un lado a la espera de más información.

