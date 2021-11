Pau Gasol se suma a las grandes estrellas del deporte que ya han charlado tranquilamente con Ibai Llanos. Una vez más, su canal de Twitch sirvió como escenario para recibir al mejor baloncestista de la historia del deporte español. El deportista se abrió totalmente con el streamer, a quien le contó cómo se encontraba actualmente, su retirada y los momentos más duros de su carrera.

Para empezar, Ibai le pregunta que está haciendo a día de hoy y Pau responde con naturalidad que actualmente se encuentra ilusionado con la promoción de la docuserie sobre su vida para Amazon, que se estrena el próximo 12 de noviembre y que consta de cuatro capítulos.

Ibai también se atrevió a preguntarle sobre sus sensaciones tras "jubilarse" del deporte profesional. "Llevo años preparándome, luego también las lesiones que he tenido me han dado tiempo para digerir este momento y prepararme mejor para retirarme. Mucha gente ya me había retirado mucho antes", cuenta Gasol. "Disfrutando de este momento, estando más en casa y haciendo más de padre. No es un momento fácil de digerir, pero también es hora de hacer otras cosas", añade el jugador.

La docuserie surgió cuando se lesionó en Portland y Pau sintió que tenía que captar ese momento. Un momento que para él fue muy duro porque su cuerpo le estaba diciendo basta y él era incapaz de asimilarlo. "Era un momento en que los doctores me aconsejaban que dejara ya de machacarme y pensara más en el futuro y en mis hijos, pero yo no quería acabar así mi carrera", confiesa Pau.

"Sentía que había exprimido mi cuerpo hasta límites superiores a los que creía posibles"

A pesar de todo, Pau admitió que quiso hacer un último esfuerzo y que en absoluto se arrepiente de ello. "Tuve el regalo de jugar unos meses con el equipo en el que empecé y ganar una liga, además de disputar unos últimos Juegos Olímpicos", relató. Después de Tokio 2020, Gasol quiso tomarse un tiempo para ver cómo estaba todo y fue entonces cuando decidió colgar las botas. "Era el momento de pasar página y marcarme otros objetivos".

“20:30h, Ibai. No te me despistes. https://t.co/WO9l3w5lyR“ — Pau Gasol (@paugasol) November 3, 2021

Cuando Ibai le pregunta por el partido más importante de su carrera, Pau no lo duda. "El partido que tengo más presente es aquel contra Francia en Lille. Todo se juntó y sentía que nadie en el mundo me podía parar y evitar que ganásemos aquel partido y clasificarnos para otros Juegos Olímpicos y ganar un oro europeo. Ahí me sentía imparable", apunta el deportista olímpico.

Sobre la selección española comenta que son más que un equipo, casi como una familia. "Un espíritu que hemos intentado mantener desde el día que empezamos, que heredamos de otras generaciones y que ahora los nuevos tendrán que mantener", subraya.

El streamer aprovechó para preguntarle por ese rival que se lo puso más complicado. "Reggie Evans era un jugador muy tosco y era uno que casi casi consiguió sacarme de mis casillas alguna vez." Ibai remarcó que siempre pesó sobre el la fama de jugador blando y se atrevió a preguntarle cómo consiguió ganarse el respeto en la NBA. "Al principio sentía un poco la presión, pero no iba a dejar que nada me apartase de jugar con los mejores. Tenía que ir a por ello y no dejar que nadie se interpusiera en ese camino".

El streamer no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con Pau sobre uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando le ficharon por los Lakers el 1 de febrero de 2008. Pau recuerda perfectamente la fecha y señala que fue todo muy rápido e inesperado. "Yo quería salir el año anterior porque pensaba que la etapa de Memphis había llegado un poco a su fin y quería estar en un equipo que no estuviese en reconstrucción continua... Fue ir asimilando poco a poco la realidad porque no hubo ni previo aviso ni preparación. Fuí a Los Ángeles a un reconocimiento médico y luego a Washington a unirme al equipo. Ahí empezó un poco este capítulo tan bonito que viví con los Lakers."