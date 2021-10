Este domingo, Ibai Llanos demostró una vez más por qué es el líder indiscutible de las transmisiones en Twitch. El streamer, como si de un experto en periodismo deportivo se tratara, empezó comentando a pie de campo el clásico entre los clásicos: el Barça-Madrid. Él estaba totalmente entregado a la causa y su audiencia también. Estuvo reaccionando en directo a todo lo que ocurría en el Camp Nou y antes se marcó una previa del partido con varios invitados. Después, continuó el show comentando el O. Marsella-PSG de la liga nacional francesa.

Sin duda, uno de los momentos que más está dando que hablar en redes es el gol del Kun Agüero en el minuto 97. Un gol que llegaba tarde y que finalmente no le dio el empate al Barcelona. Ibai, que tan bien se lleva con el jugador argentino, aprovechó la ocasión para lanzar un irónico tuit que en cuestión de minutos alcanzó más de 38 mil likes. Llanos compartió una imagen del Kun bebiéndose un zumo de un tetra brik mientras realiza un directo en su propio canal. La instántanea se hizo viral al instante.

Ibai había anunciado en redes su intención de retransmitir el partido desde el campo, aunque finalmente lo hizo desde una cabina. El streamer se encargó de comentar el partido entre el Barcelona y el Real Madrid para sus miles de suscriptores en Twitch. Durante la previa al encuentro deportivo, mientras los jugadores del Madrid hacían sus calentamientos, lanzó un chiste que conquistó a todos en Twitter: "Estos son mis chavales, es mi equipo, estoy entrenando. Son mis juveniles, es mi equipo de infantiles. Yo acabo de empezar a entrenar".

“Oye os gusta el grupo de chavales al que acabo de empezar a entrenar pic.twitter.com/qi9322FSyp“ — Ibai (@IbaiLlanos) October 24, 2021

El conocido locutor de radio, periodista y streamer, Ander Cortés, estuvo apoyando a Ibai en todo momento. Ambos consiguieron fidelizar a una audiencia de más de 95 mil personas durante el clásico que pudimos disfrutar en su canal de Twitch. Uno de los picos de la transmisión fue cuando Gerard Piqué recibió la tarjeta amarilla en el minuto 57 de partido e Ibai comentó en Twitter: "¡Tranquilo Gerard, calma!", desde la confianza que actualmente tiene con el capitán del F.C. Barcelona, con el cual tiene más de un proyecto entre manos.

Pese a quien le pese, Ibai ha conseguido lo que a muchos les cuesta años conseguir. Y es que no es fácil comentar un clásico si no se es periodista deportivo y menos a pie de campo. A pesar de algún que otro problema técnico, especialmente con el sonido, Llanos ha conseguido el apoyo de la audiencia que cada día es más y más grande. Después de inventarse mundiales como el de los globos de la semana pasada, el streamer parece no tener límites. ¿Qué será lo próximo con lo que nos sorprenda?