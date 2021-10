Como todo lo que hace Ibai, su Mundial de Globos, retransmitido ayer en Twitch, le está trayendo muchas views pero también mucha polémica. ¿Por qué? Esta vez la razón ha sido la notable ausencia de mujeres en el mismo. Una realidad muy comentada en redes, pues solo había una participante femenina. Muchos no ven en ello nada malo, pues según se ha comentado solo se presentaron a las candidaturas abiertas dos chicas. Otros, bueno en general otras, señalan que en el fondo esto esconde una razón mucho más profunda. Acaso, solo acaso, ¿es posible que las mujeres no se presenten a este tipo de torneos porque apestan a testosterona?

“Tío estoy viendo lo del globo de Ibai y siento ser esta persona siempre y a todas horas pero es un poco fuerte organizar un mundial de un deporte que te has inventado en plan meme con un globo y que de más de treinta personas participantes solo haya una tía socorro.“

Algunas voces, las más mediadoras, piden que se fomente la participación femenina de alguna manera. También se señala que aunque no hubiese las suficientes candidaturas femeninas, lo que sí podrían haber hecho Ibai y Piqué (como organizadores del evento) es incluir a mujeres en las posiciones de árbitro, presentador o comentarista. La Balloon World Cup ha contado con un trío arbitral compuesto por el árbitro principal: Rafa Guerrero, acompañado de Cristóbal Soria desde la posición de delegado y Nacho Tellado, a cargo del "Ojo de globo", el VAR del evento. Así que parece que aquí tampoco tenía cabida el género femenino. Hecho que nos hace replantearnos si este torneo de globos es simple y llanamente una muestra más del mundo heteronormativo del que parece tan difícil salir y en el cual las mujeres juegan un papel nulo o casi inexistente.

Por otra parte, se ve que la única valiente fémina que se presentó recibió más insultos que el Real Madrid en el Camp Nou, que de eso puede dar buena fe Piqué. Si ellos se tropiezan y hacen un poco el ridículo, es algo meramente anecdótico, parte del juego, pero si en cambio lo hacen ellas: ¿para qué la invitan si saben cómo se pone? ¿Acaso la presencia de una mujer hiere tu sensible masculinidad? ¿O es que ellas solo merecen un hueco si hacen el triple de esfuerzo que ellos?

“Ayer hay quejas porque en el mundial de globos que organizaron Ibai y compañía no había mujeres. ¿Reacción de la peñita? Decir que no se presentaron mujeres e insultar a la única mujer que participó. Igual eso te da una pista de por qué no se presentaron.“