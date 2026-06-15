El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha anunciado este lunes que el Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, y tomará medidas sobre la comunicación en 'chats' de juegos con desconocidos.

La medida del Gobierno, cuyo objetivo es proteger a los niños de los peligros en línea, ya fue tomada en 2025 por Australia, país que fue el primero del mundo en introducir una prohibición de este tipo. Se espera que las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en el país oceánico: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X (anteriormente Twitter), Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

En un anuncio en la residencia oficial del 10 de Downing Street, Starmer ha asegurado que la prohibición supone "un momento importante" para el Reino Unido y asegura que se trata de "la decisión correcta" y que "la mayoría de los padres la recibirán con agrado".