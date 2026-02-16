Starmer buscará mayores poderes en el Parlamento británico para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este domingo en sus redes sociales que acudirá al Parlamento británico para ampliar los poderes del Gobierno que le permitan a su ejecutivo establecer una edad mínima para utilizar las redes sociales, restringir funciones específicas como el scroll infinito o la reproducción automática que mantienen a los menores pegados a las pantallas o limitar el acceso a las VPN para que a los niños les resulte más difícil saltarse los límites de edad para acceder a estos servicios.

El Gobierno británico anunció el pasado 20 de enero que haría una consulta sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo la estela de Australia, país pionero en la materia.

“La tecnología avanza muy rápido y la ley tiene que seguirle el ritmo”, afirma Starmer en un comunicado publicado en la plataforma Substack.

“Me aseguraré de que las medidas que tomemos sean las correctas. Pero una vez tomada la decisión, no perderé tiempo en ponerme manos a la obra”, explica Starmer en el comunicado, dirigiéndose a los padres.

“Si eso significa una pelea con las grandes empresas de redes sociales, entonces que venga”, asegura el primer ministro de Reino Unido.

Estas medidas se introducirán como una enmienda a la legislación vigente en materia de delincuencia y protección de la infancia que está siendo estudiada por el Parlamento.

Aunque su objetivo es proteger a los niños, estas medidas suelen tener repercusiones en la privacidad y la capacidad de acceso a los servicios de los adultos y han provocado tensiones con Estados Unidos en relación con los límites a la libertad de expresión y el alcance de la regulación.