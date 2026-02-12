Portugal exigirá el consentimiento parental para menores de entre 13 y 16 en redes sociales

El Parlamento de Portugal ha dado este jueves el primer paso para limitar el acceso de los menores a las plataformas digitales al aprobar en primera lectura una propuesta de ley presentada por el Partido Social Demócrata (PSD). La iniciativa estipula un aumento de la edad mínima para acceder de forma autónoma a las redes sociales, pasando de los 13 años actuales a los 16. Por debajo de este límite, todos los menores requerirán el consentimiento explícito de sus padres.

El texto ha sido aprobado con 148 votos a favor y 13 abstenciones, mientras que los votos en contra (69) corresponden al ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal (IL). Tras este avance, la propuesta será debatida en comisión parlamentaria para posibles modificaciones antes de su votación final definitiva en la Asamblea de la República.

Medidas de control y régimen de sanciones Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto propone que la comprobación de la edad se realice a través de una clave digital conocida como Digital Mobile Key (DMK), mediante "autenticación simple o reforzada". Los proveedores tecnológicos estarán obligados a implementar sistemas de verificación compatibles con esta herramienta pública. Además, la ley busca prevenir la adicción entre los menores de 16 años mediante la prohibición de funciones como la reproducción automática, las notificaciones no esenciales y los sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos. El legislador del PSD, Paulo Marcelo, ha señalado antes de la votación que el objetivo no es "prohibir por prohibir", sino crear una norma para "dar más poder a los padres y familias, para acompañar y controlar". Marcelo ha advertido que las empresas que ignoren las restricciones podrían enfrentarse a multas de hasta el 2% de sus ingresos globales. El texto especifica que las sanciones económicas para las empresas propietarias pueden alcanzar los dos millones de euros, mientras que para personas físicas la multa oscilaría entre los 10.000 y los 250.000 euros.