La UE presenta una app de verificación de edad para internet y redes sociales: ¿en qué consiste? ¿Compromete la privacidad?

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva aplicación para verificar la edad de los usuarios en internet, especialmente en redes sociales, con el objetivo de reforzar la protección de los menores. La herramienta será gratuita y estará disponible “muy pronto”. Con ella, Bruselas quiere dejar claro a las plataformas digitales que deben cumplir con la normativa europea.

La iniciativa se enmarca en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a reducir riesgos para los menores y a garantizar entornos digitales más seguros.

¿Cuál es su objetivo? La nueva app busca ofrecer un sistema común a nivel de la Unión Europea que permita verificar de forma fiable si un usuario cumple con la edad mínima requerida para acceder a determinados servicios y contenidos digitales. Hasta ahora, la verificación de edad ha sido uno de los puntos más débiles en la regulación de internet: muchas plataformas dependen de declaraciones de edad sin comprobación real. Con esta nueva herramienta, la UE busca establecer un estándar que lo garantice. Además, pretende facilitar el cumplimiento normativo: las plataformas deberán contar antes de final de año con sistemas eficaces de verificación. No estarán obligadas a usar esta app concreta, pero sí a demostrar que sus alternativas ofrecen garantías equivalentes.

¿Cómo funciona? El funcionamiento previsto es muy sencillo desde el punto de vista del usuario: Descarga de la aplicación en el móvil u otro dispositivo.

Registro en el sistema.

Verificación de identidad, mediante pasaporte o tarjeta de identificación oficial, según establece la Comisión Europea. A partir de ahí, la app actuaría como un “intermediario de confianza”: cuando el usuario quiera acceder a una red social o servicio con restricción de edad, solo compartiría una confirmación binaria (por ejemplo, "mayor de 16"), sin revelar datos personales adicionales. Dicho de otra manera, en lugar de compartir una copia completa del documento de identidad, se genera un certificado digital que corrobora la mayoría de edad, sin revelar más datos personales de los necesarios. Este enfoque responde al modelo europeo de identidad digital, en línea con iniciativas como la futura cartera digital europea (EU Digital Identity Wallet).

¿Cuándo estará disponible? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha dado una fecha exacta, pero ha asegurado que la aplicación estará lista “muy pronto”. El objetivo de la Unión Europea es que el acceso esté garantizado en todos los Estados miembros antes de finales de año, lo que sugiere un despliegue progresivo en los próximos meses.

¿Se ha probado ya en algún país? El Ejecutivo comunitario lanzó el prototipo de la aplicación móvil el pasado verano y ha trabajado desde entonces conjuntamente con España, Francia, Italia, Dinamarca y Grecia en un programa piloto para poner a prueba su funcionamiento. Se trata de cinco de los países que trabajan para prohibir el acceso a las redes sociales sin control parental a los menores de 15 años (Francia, Italia, Dinamarca y Grecia) o 16 años (España). La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que ya son siete los países que participan en el programa piloto, aunque no ha hecho pública la lista completa con las dos nuevas incorporaciones.

¿Se podrán ver comprometidos los datos de los usuarios? La Comisión insiste en que la privacidad es un elemento central del diseño. Según ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, las plataformas no tendrán acceso a información sensible como el nombre, la edad exacta o el documento de identidad del usuario. Solo recibirán la confirmación de si cumple o no con la edad mínima exigida. Desde Bruselas se subraya que los ciudadanos mantendrán el control total de sus datos. En la misma línea, la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen destaca que el sistema evita prácticas intrusivas como el escaneo directo de documentos o el reconocimiento facial por parte de las plataformas. "Esto es extremadamente importante —ha asegurado la finlandesa— porque no queremos que las plataformas escaneen nuestros pasaportes o caras".

¿Habrá una edad mínima común? Por ahora, no. La Comisión analiza posibles medidas para armonizar el acceso de menores a redes sociales, pero se muestra cauta ante la idea de fijar una edad mínima única a nivel europeo. Estas reticencias se deben a que la regulación de los asuntos relativos a la infancia sigue siendo en gran parte competencia nacional, además de que existen diferencias culturales y legales entre países. Para avanzar en este debate, Bruselas ha creado un grupo de trabajo que deberá presentar recomendaciones antes del verano con un "enfoque europeo sólido y realista".

¿Será obligatoria para las plataformas? No. La aplicación no será obligatoria, sino una herramienta común que la UE pone a disposición del mercado. Sin embargo, la presión regulatoria es clara: bajo la Ley de Servicios Digitales, las plataformas deben demostrar que protegen eficazmente a los menores. Si no utilizan esta app, deberán justificar que sus propios sistemas cumplen estándares equivalentes. En la práctica, esto podría empujar a muchas compañías a adoptarla para evitar conflictos regulatorios.