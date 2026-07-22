Un incendio forestal en Almorox, Toledo, obliga a desalojar una urbanización y confina el municipio de Villa del Prado

España encara otro día crítico para la extinción de los incendios ante la presente ola de calor que, con temperaturas de más de 42 grados en algunos puntos, aumenta el peligro de nuevos fuegos.

Los focos se centran, especialmente, en Castilla-La Mancha. Un fuego declarado este miércoles entre zona arbolada y urbana en Almorox, Toledo, ha obligado a evacuar a la Urbanización El Encinar del Alberche y a confinar el municipio madrileño de Villa del Prado. Además, se ha pedido a los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping de la localidad que se dirijan al interior de la localidad de Aldea del Fresno.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha enviado dos Es-Alert, ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil y ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hasta la zona, se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas. Por el momento, se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Un ligero respiro llega, en cambio, desde los incendios en Guadalajara. El fuego en Sesla, que se inició de manera "enérgica" ha mejorado en las últimas horas y evoluciona "favorablemente", según Alfonso Díaz Nieto, técnico de incendios de Castilla La-Mancha, aunque sigue en nivel 2. El incendio ha calcinado 2.700 hectáreas en menos de 24 horas y aunque obligó a la evacuación de seis localidades (Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo, Pardos y Aragoncillo), sus vecinos ya han podido regresar.

Leve mejora también en La Mierla, Guadalajara, que ha pasado a "fase de estabilización" sin haber saltado a Soria y sin apenas crecimiento en todo el día. En la zona de Condemios, donde sigue habiendo llama, está lo más complejo.

El incendio de La Mierla, el más grave de Castilla-La Mancha Pese a las mejoras en La Mierla, el balance de daños hasta ahora es desolador: ha arrasado unas 35.000 hectáreas, lo que le ha convertido en el mayor desastre forestal de Castilla-La Mancha y el segundo más grave de la historia de España. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a levantar, además, la evacuación de cinco pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara (Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque). Esto, sin embargo, no significa bajar la guardia: los efectivos siguen trabajando en la zona para conseguir su control total y proceder así al regreso del resto de pueblos que seguirían desalojados, 29, y para desconfinar otros 14. En lo que va de año, han ardido 123.000 hectáreas en España según datos del satélite de la Unión Europea, Copérnicus, una cifra que cuadruplica los datos registrados en el mismo periodo de 2025. Sánchez reclama desde el incendio de Guadalajara un Pacto de Estado tras arder 123.000 hectáreas este año en España Santiago Riesco Pérez

Regreso a casa en Brieva, Segovia En el municipio segoviano de Brieva, la evolución favorable del fuego ha permitido bajar a nivel 1 y el regreso a sus viviendas de medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta. Se trata de los dos últimos pueblos que seguían evacuados de los ocho en los que se había impuesto esta medida. También se ha levantado el confinamiento en el municipio de Pelayos del Arroyo. En total, el fuego quemara más de 3.000 hectáreas. La delegada territorial, Raquel Alonso, ha destacado que el intenso trabajo desarrollado durante la noche ha permitido estabilizar el foco que más preocupaba, en las inmediaciones de Carrascal de la Cuesta. Por otro lado, la Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno declarar el área afectada por ese incendio en Brieva como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Evolución favorable en Ejulve, Teruel En cuanto a Aragón, el incendio forestal de Ejulve, Teruel, evoluciona favorablemente tras una noche positiva que ha permitido rebajar la emergencia a nivel 0. Está ya perimetrado, por lo que se ha autorizado el regreso de los evacuados y se ha iniciado la desmovilización de la UME, sin descuidar las labores de vigilancia y consolidación del perímetro. Se están investigando la causas del fuego, que ha quemado unas 1.400 hectáreas. La principal hipótesis apunta a la caída de un rayo. Mientras, el incendio de Plan continúa siendo el frente que más preocupa debido a que se sitúa por encima de los 2.000 metros de altitud. Tiene también pendientes extremas que impiden emplear medios aéreos de mayor capacidad. La estimación provisional sitúa la superficie afectada en torno a 80 hectáreas y la evolución depende de las condiciones meteorológicas.