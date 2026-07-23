Guadalajara estabiliza el segundo mayor fuego del siglo mientras Toledo inicia el regreso de los evacuados
- Huelva desaloja Villanueva de las Cruces y se declaran nuevos niveles de riesgo en Zamora y León
- Sánchez reclama un pacto de Estado ante un año crítico que ya suma 123.000 hectáreas calcinadas
La presente ola de calor, con temperaturas que superan los 42 grados en diversos puntos del país, ha extremado el riesgo de nuevos focos de incendios forestales y complicado las labores de los servicios de extinción en múltiples comunidades autónomas.
Y un día más volvemos a hablar, Andrés, de temperaturas muy altas.
El calor va a ser extremo durante el día de hoy, especialmente en el este
del país.
Sí, las temperaturas van a repuntar todavía
más si cabe en esa zona, el Mediterráneo principalmente, pero no
tanto la costa, sino
un poquito hacia adentro.
Se van a registrar temperaturas extraordinarias del orden de los 45-46
Vamos por partes. De momento el calor también vuelve a
puntualmente
video
ser extraordinario a esta hora de la mañana.
Volvemos con la misma
canción de cada día, con temperaturas que no han bajado durante la noche y
con termómetros que ahora se sitúan por encima de los 25
muchísimo calor, imagínense hoy.
Suben en la costa de Málaga, Almería, región de Murcia, Comunidad
Valenciana, Aragón, Cataluña e incluso el archipiélago Balear.
En capitales de provincia destacamos los 44
previstos para esta tarde en Murcia.
Tendríamos unos 42 en áreas del Valle del Ebro o del
interior de Cataluña, Zaragoza y Lleida respectivamente, 40 en Teruel, 38 por
ejemplo en Logroño
o 39 en el caso de Toledo por los 40 de Ciudad Real, Córdoba o también Jaén
Mapa de avisos muy cargado, aviso rojo, el de mayor nivel, implica riesgo
extremo en la región de
Murcia, Alicante y también en la provincia de Valencia.
El riesgo de incendios, evidentemente
hoy disparado en gran parte del país, extremo en buena parte del territorio y
también estaremos pendientes de las tormentas que
se pueden formar en el sureste peninsular durante la segunda mitad del
día
Hay aviso naranja en áreas como ven de la comunidad valenciana.
En el resto sol con calima en el sur y en el Mediterráneo
Algunas nubes también en el norte de Canarias con calima en la zona oriental
y viento intenso
sobre todo en áreas del archipiélago balear.
Hay aviso activado por fenómenos costeros en la isla de Ibiza y rachas
de viento
que pueden superar los 80 km por hora.
También mal estado de mar en el caso del archipiélago canario
Acabamos con buenas noticias porque a partir de mañana y durante el fin de
semana tendremos un alivio.
Bajan las temperaturas,
quedarán avisos por calor en el este del país, pero ya nos quedaremos lejos
de los 43-44 y como ven
durante el fin de semana las temperaturas bajarán
El balance nacional hasta la fecha es desolador: el sistema satelital Copernicus de la Unión Europea estima que ya han ardido más de 123.000 hectáreas en lo que va de año, una cifra que cuadruplica los datos registrados en el mismo periodo de 2025.
La situación comienza a ofrecer señales de alivio en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Guadalajara, donde el incendio de La Mierla ha entrado en fase de estabilización tras convertirse en el desastre forestal más grave de la historia de la región.
Por su parte, en la provincia de Toledo, el incendio declarado en Almorox permite el regreso progresivo de los evacuados, aunque la cautela sigue siendo la norma ante la previsión de vientos fuertes y la persistencia de focos activos en el norte y sur de la península.
Guadalajara y el Alto Tajo
El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, se mantiene como la principal preocupación nacional a pesar de haber entrado finalmente en fase de estabilización. Este fuego, que se inició el pasado 16 de julio por causas que apuntan a labores agrícolas, ha calcinado ya más de 35.000 hectáreas, situándose como el segundo incendio más grave ocurrido en España en lo que va de siglo XXI.
La magnitud de la tragedia es tal que solo lo supera el incendio de Larouco-Quiroga-Oencia del año pasado. Según las autoridades, el 90% de la superficie quemada corresponde a montes públicos, afectando a un 62% de zona boscosa y un 6% de terrenos agrarios.
Tras días de intensa lucha, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado un "razonable optimismo", permitiendo que los vecinos de cinco localidades (Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque) regresen a sus hogares. Sin embargo, la cautela es extrema debido a la previsión de vientos fuertes para este jueves.
De los 34 núcleos de población originalmente desalojados, aún quedan 29 evacuados y 14 confinados mientras los efectivos trabajan en el control total, especialmente en la zona de Condemios, donde la situación sigue siendo compleja por la presencia de llamas.
Paralelamente, el fuego declarado en Selas, en el Alto Tajo, también presenta una evolución favorable. Tras arrasar unas 2.700 hectáreas en apenas 24 horas y obligar a la evacuación de seis localidades (Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo, Pardos y Aragoncillo), los vecinos ya han podido regresar a sus casas. Las autoridades han logrado perimetrar por completo el flanco derecho, que era el que generaba mayor inquietud.
Desde el Puesto de Mando Avanzado de Tamajón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un llamamiento urgente a todas las fuerzas políticas para alcanzar un "gran pacto de Estado contra la emergencia climática". Sánchez ha subrayado que la emergencia climática "mata" y debe ser una prioridad que trascienda las disputas partidistas, comprometiendo recursos económicos tanto para la extinción como para la recuperación de zonas de alto valor ecológico como el parque natural afectado en esta provincia.
Toledo y el límite con Madrid
La situación en la provincia de Toledo ha mejorado sensiblemente en las últimas horas. El incendio forestal que se declaró en Almorox, cerca del límite con la Comunidad de Madrid, ha permitido que la gran mayoría de los evacuados regresen a sus viviendas.
El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que el realojo ya es efectivo en diversas urbanizaciones de Aldea del Fresno. No obstante, existe una excepción crítica: los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, aún no pueden volver a sus casas debido a que la situación se mantiene como de "alto riesgo".
Durante la tarde del miércoles, la gravedad del incendio obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infom) y a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la red hospitalaria y el SUMMA están preparados para cualquier eventualidad, incluyendo posibles evacuaciones del hospital Virgen de la Poveda. Actualmente, continúan cortadas al tráfico las carreteras M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo, mientras 38 medios terrestres siguen trabajando en la zona.
Huelva y el Andévalo
En Andalucía, el foco de atención se desplaza hacia la provincia de Huelva. La Junta ha ordenado el desalojo completo de Villanueva de las Cruces, una población de unos 380 habitantes, ante la peligrosa cercanía de las llamas de un incendio declarado en el paraje de El Cerro del Andévalo.
El fuego avanza por un terreno de dehesa con densas poblaciones de eucaliptos y matorral, lo que está favoreciendo su rápida propagación. Hasta el momento, el perímetro recorrido supera las 1.200 hectáreas y ha obligado al corte de la carretera A-475.
La nota positiva en la región llega desde Almonaster la Real, donde el Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal del paraje de La Vereda. Este fuego, iniciado el pasado martes, había obligado a cortar la línea férrea Huelva-Zafra y al desalojo preventivo de unas 300 personas de tres aldeas, que ya pudieron retornar a sus hogares antes de la extinción total.
Incendios forestales en León, Zamora y Ávila
La comunidad castellanoleonesa enfrenta varios incendios de Nivel 2 de gravedad. En la provincia de León, el incendio de Castropodame (Villaverde de los Cestos) ha forzado la evacuación de unas 200 personas de las poblaciones de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.
El viento ha empeorado la situación en las últimas horas, obligando a Cruz Roja a organizar un albergue en las antiguas escuelas de Matachana mientras más de una veintena de medios y la UME trabajan en la zona.
En Zamora, la población de Rábano de Aliste, próxima a la frontera con Portugal, se encuentra confinada desde la medianoche. El incendio, declarado de nivel de gravedad 2 por la amenaza que supone para el núcleo urbano, se ha visto favorecido por el viento y el tipo de combustible forestal. Un amplio dispositivo de 32 medios terrestres y agentes forestales vigila el avance de las llamas para proteger a los 55 vecinos que residen habitualmente en la localidad.
Asimismo, en Ávila, el incendio de Burgohondo ha subido a Nivel 2 de gravedad ante la posible afección al casco urbano, movilizándose unidades de la UME para combatir las llamas que afectan a más de 300 hectáreas de arbolado. Por el contrario, en Brieva (Segovia), la evolución favorable ha permitido bajar la alerta a Nivel 1 y autorizar el regreso de medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, tras calcinarse más de 3.000 hectáreas.
Aragón y el Pirineo
En Aragón, las noticias son más alentadoras respecto al incendio de Ejulve, en Teruel. El fuego ya está perimetrado y la emergencia se ha rebajado a nivel 0 tras quemar unas 1.400 hectáreas, permitiendo la desmovilización de la UME y el regreso de los evacuados. Las investigaciones apuntan a la caída de un rayo como causa principal de este siniestro.
Sin embargo, persiste la preocupación por el incendio de Plan, en Huesca. La situación en este punto es delicada debido a que el frente se sitúa por encima de los 2.000 metros de altitud, en zonas con pendientes extremas que impiden el uso de medios aéreos de gran capacidad. La superficie afectada se estima de forma provisional en unas 80 hectáreas.
Estabilizado el de Cervelló, en Cataluña
Finalmente, en Cataluña, Protección Civil de la Generalitat ha levantado el confinamiento en las urbanizaciones Can Paulet y Les Rovires del municipio de Cervelló (Barcelona). El incendio forestal, que ya ha quedado estabilizado, ha calcinado unas 16 hectáreas de vegetación. Aunque no se han registrado heridos, las llamas afectaron a tres vehículos y a dos parcelas residenciales durante la tarde del miércoles.
Ocho heridos por una explosión de gas en el metro de Sants en Barcelona
Una fuerte deflagración de gas ocurrida anoche en las obras de accesibilidad de la estación de Plaça de Sants dejó al menos ocho trabajadores heridos. El suceso se produjo tras la rotura accidental de una tubería, provocando un aparatoso incendio en el suburbano barcelonés ayer.
Los servicios de emergencias trasladaron a los afectados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic. Dos operarios presentan heridas de gravedad, mientras que el resto sufre lesiones de diversa consideración. Los bomberos desplegaron nueve dotaciones terrestres para controlar las llamas durante toda la pasada madrugada.
El alcalde Jaume Collboni ha confirmado que el fuego está estabilizado y ha pedido precaución a los vecinos cercanos. La empresa suministradora ejecuta actualmente una compleja obra de urgencia para cortar el flujo de gas. La Guardia Urbana mantiene acordonada la zona afectada por la seguridad pública.