Guadalajara estabiliza el segundo mayor fuego del siglo mientras Toledo inicia el regreso de los evacuados

Y un día más volvemos a hablar, Andrés, de temperaturas muy altas.

El calor va a ser extremo durante el día de hoy, especialmente en el este

del país.

Sí, las temperaturas van a repuntar todavía

más si cabe en esa zona, el Mediterráneo principalmente, pero no

tanto la costa, sino

un poquito hacia adentro.

Se van a registrar temperaturas extraordinarias del orden de los 45-46

Vamos por partes. De momento el calor también vuelve a

puntualmente

video

ser extraordinario a esta hora de la mañana.

Volvemos con la misma

canción de cada día, con temperaturas que no han bajado durante la noche y

con termómetros que ahora se sitúan por encima de los 25

muchísimo calor, imagínense hoy.

Suben en la costa de Málaga, Almería, región de Murcia, Comunidad

Valenciana, Aragón, Cataluña e incluso el archipiélago Balear.

En capitales de provincia destacamos los 44

previstos para esta tarde en Murcia.

Tendríamos unos 42 en áreas del Valle del Ebro o del

interior de Cataluña, Zaragoza y Lleida respectivamente, 40 en Teruel, 38 por

ejemplo en Logroño

o 39 en el caso de Toledo por los 40 de Ciudad Real, Córdoba o también Jaén

Mapa de avisos muy cargado, aviso rojo, el de mayor nivel, implica riesgo

extremo en la región de

Murcia, Alicante y también en la provincia de Valencia.

El riesgo de incendios, evidentemente

hoy disparado en gran parte del país, extremo en buena parte del territorio y

también estaremos pendientes de las tormentas que

se pueden formar en el sureste peninsular durante la segunda mitad del

día

Hay aviso naranja en áreas como ven de la comunidad valenciana.

En el resto sol con calima en el sur y en el Mediterráneo

Algunas nubes también en el norte de Canarias con calima en la zona oriental

y viento intenso

sobre todo en áreas del archipiélago balear.

Hay aviso activado por fenómenos costeros en la isla de Ibiza y rachas

de viento

que pueden superar los 80 km por hora.

También mal estado de mar en el caso del archipiélago canario

Acabamos con buenas noticias porque a partir de mañana y durante el fin de

semana tendremos un alivio.

Bajan las temperaturas,

quedarán avisos por calor en el este del país, pero ya nos quedaremos lejos

de los 43-44 y como ven

durante el fin de semana las temperaturas bajarán