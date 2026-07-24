El avance del incendio de la Sierra Oeste de Madrid obliga a evacuar la base de la NASA en Robledo de Chavela

El avance de las llamas en el incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid ha obligado a evacuar el complejo de antenas de la NASA ubicado en el municipio de Robledo de Chavela. La asistente ejecutiva de la NASA Lola Cadierno ha confirmado al Canal 24 Horas que han sido desalojados 90 trabajadores en total, en varias tandas, y que todos ellos se encuentran bien. Por ahora, desconocen si el fuego ha alcanzado el perímetro del complejo.

"No podemos confirmar que las llamas lo hayan alcanzado, porque no tenemos a nadie dentro", ha explicado Cadierno, que asegura que se guían por la información proporcionada por medios de comunicación. Tal y como ha explicado, en el complejo cuentan con dos bomberos que se encargan de asegurar la zona, pero no con un equipo completo que pueda trabajar contra las llamas en estos casos. Como método de prevención, el terreno alrededor del complejo está desbrozado.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha asegurado a los medios que la instalación se encuentra en situación "crítica" y que se está "haciendo lo imposible" para protegerla del fuego. El complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, como se denomina oficialmente, está situado en la carretera que une Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela, una zona muy amenazada por las llamas, que continúan desplazándose hacia el norte impulsadas por el viento.