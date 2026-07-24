El avance del incendio de la Sierra Oeste de Madrid obliga a evacuar la base de la NASA en Robledo de Chavela
- Desde la NASA no pueden confirmar que las llamas hayan alcanzado el complejo
- Tras evacuar a 90 trabajadores, no queda nadie en la instalación
El avance de las llamas en el incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid ha obligado a evacuar el complejo de antenas de la NASA ubicado en el municipio de Robledo de Chavela. La asistente ejecutiva de la NASA Lola Cadierno ha confirmado al Canal 24 Horas que han sido desalojados 90 trabajadores en total, en varias tandas, y que todos ellos se encuentran bien. Por ahora, desconocen si el fuego ha alcanzado el perímetro del complejo.
"No podemos confirmar que las llamas lo hayan alcanzado, porque no tenemos a nadie dentro", ha explicado Cadierno, que asegura que se guían por la información proporcionada por medios de comunicación. Tal y como ha explicado, en el complejo cuentan con dos bomberos que se encargan de asegurar la zona, pero no con un equipo completo que pueda trabajar contra las llamas en estos casos. Como método de prevención, el terreno alrededor del complejo está desbrozado.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha asegurado a los medios que la instalación se encuentra en situación "crítica" y que se está "haciendo lo imposible" para protegerla del fuego. El complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, como se denomina oficialmente, está situado en la carretera que une Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela, una zona muy amenazada por las llamas, que continúan desplazándose hacia el norte impulsadas por el viento.
Base de operaciones de la NASA
La instalación, gestionada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en el marco de la cooperación bilateral entre España y Estados Unidos en apoyo de las misiones de la NASA, es uno de los tres emplazamientos de la Red del Espacio Profundo (DSN), junto con los complejos de Goldstone, en California, y Canberra, en Australia. Cadierno ha explicado que si uno de ellos falla hay una parte del seguimiento de las misiones del espacio profundo que no se realizaría. "Sería una catástrofe para la NASA", ha dicho.
La asistente ejecutiva de la NASA ha informado de que algunas evacuaciones del personal se han realizado por la mañana y que por la tarde solo quedaban en la ubicación los empleados de seguridad, que han sido desalojados sobre las 17:00 hora peninsular española. "Cerraron todo y se fueron porque la Guardia Civil les obligó a desalojar", ha afirmado Cadierno.
La estación empezó a funcionar en julio de 1965, equipada con una sola antena de 26 metros. Fue la primera estación en captar la transmisión de la llegada de la nave Apollo 11 a la cara oculta de la luna en julio de 1969 y, desde entonces, ha actuado como una pieza clave en la Red del Espacio Profundo. Ha sido testigo de hechos históricos como la llegada del hombre a la luna o de importantes misiones a Marte.
El fuego sigue azotando a España con nuevos incendios activos y los que más preocupan son el de la Comunidad de Madrid y el de la provincia de Ávila. En Madrid, los incendios de Villa del Prado y de San Martín de Valdeiglesias se han fusionando y han obligado a evacuar nueve localidades. En total, ambos incendios dejan más de 55.00 personas evacuadas o confinadas.