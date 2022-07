El Valle de Erro inicia una sequía voluntaria ante la escasez de agua

Tras la oleada de incendios y el calor sofocante de las últimas semanas, algunos municipios navarros han puesto en marcha una serie de medidas contra la escasez de agua. Mezkiriz, Viscarret y Linzoain son las tres localidades del prepirineo navarro (Valle de Erro) que se han visto afectadas por las restricciones.

“Hace tres meses que no llueve. La situación es crítica“

Los vecinos de la zona no recuerdan una situación de sequía equiparable a la de este año. Álvaro Villanueva es agricultor jubilado. A sus edad, nunca había visto nada igual. "En todos los años que llevo viviendo en el valle, que son muchos, nunca había sucedido esto", reconoce Villanueva. Entre las medidas impuestas, se prohíbe el regadío en huertas y jardines hasta nuevo aviso. Sin embargo, el propio alcalde del Valle de Erro, Enrique Garralda, no descarta un endurecimiento de las mismas en caso de empeorar la situación. "No habíamos vivido algo así nunca, es histórico. La situación es de emergencia".

https://twitter.com/rtvenavarra/status/1549015760445603842?s=21&t=ZMmeOh4i7Q_bqWWNnQsfCw

Mientras tanto los vecinos se las apañan como pueden y se abastecen de agua para regadío de los antiguos abrebaderos de animales instalados en los pueblos. Recogen el agua con bidones, cubos o cisternas de tractores. "Tenemos que ser responsables", sentencia otro vecino de la zona.

Xabi Zia, alguacil del valle, reconoce que la gente se lo toma con resignación: "Hay conciencia de pueblo, pero también te encuentras con personas que se saltan las normas".

“Nunca antes habíamos vivido una sequía como esta. Es algo histórico“

Entre las soluciones que se han puesto sobre la mesa se plantea bombear agua desde un río cercano para que llegue a las localidades afectadas, aunque desde el Consistorio lamentan retrasos en los materiales para las obras. En otras zonas del prepirineo también se plantean implementar nuevas restricciones de no revertirse la situación.