En las últimas semanas se están sucediendo varios episodios en los que el caudal del río Tajo ha bajado del mínimo legal, por debajo de los 10 metros cúbicos por segundo, en Toledo y Talavera de la Reina. Esto se debe a una insuficiente suelta de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y al aumento de regadíos, más abundantes en estos meses de calor.

El Tribunal Supremo derogó en 2019 los caudales mínimos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina por considerarlos insuficientes para cubrir los objetivos ambientales del río. Hasta que se establezcan unos nuevos caudales estos no pueden bajar de esa cantidad en Talavera. “Hay que andar midiendo muy mucho los metros cúbicos por segundo que tienen que pasar por Aranjuez para que luego por Toledo y Talavera pueda funcionar de una manera coherente el sistema y ya vemos que no funciona de una forma coherente y que está al límite de sus posibilidades”, explica Beatriz Larraz, directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss.

“El Tajo se está agotando”

La gestión del río Tajo está muy tensionada, nos cuenta Beatriz, “hay que hacer algo porque el río no aguanta mucho tiempo así, se está agotando. Hay que tomar decisiones cuanto antes, nos dicen, la primera, de carácter legal. Hay que hacer una modificación del memorándum para que el río Tajo no tenga un desembalse máximo. No puede ser que un río tenga la cantidad que puede pasar por él limitada por ley, es el único río de la Península que tiene esa condición”.

El río Tajo a su paso por Toledo RTVE

La situación es más grave pasado el embalse de Castrejón. En la estación del Sistema Automático de Información Hidrológica que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene en el municipio de Cebolla se están recogiendo unas caídas en el caudal alarmante por debajo de los tres metros cúbicos por segundo.

En verano es normal que todos los ríos de España tengan menos caudal pero el del Tajo ha descendido tanto a su paso por Toledo que no puede superar el azud de Safont. Por la ciudad se observa agua estancada que dificulta el mantenimiento de las condiciones ecológicas del río.