Athletic Club - Sporting de Portugal, en directo hoy el partido de la octava jornada de la Champions League

El Athletic Club afronta la última jornada de la fase regular de la Champions League con un duelo de alto voltaje ante el Sporting de Lisboa, con el único objetivo de lograr una victoria que le permita estar en el bombo de la repesca de los dieciseisavos de final de la competición.

Por su parte, el Benfica sale al terreno de juego con estos jugadores: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo; Hjulmand, Simoes; Catamo, Bragança, Trincao; Suárez.

La previa

Los 'leones' quieren ahogar sus penas ligueras en la máxima competición europea, donde espera seguir, al menos, una eliminatoria más y superar una 'liguilla' en la que han ido de menos a más hasta colarse en la pasada jornada entre los 24 primeros.

En concreto, el club que dirige desde el banquillo Ernesto Valverde cuenta con ocho puntos tras la victoria la semana pasada en su visita al campo del Atalanta (2-3), uno de los equipos que luchan por estar entre los ocho primeros clasificados.

El Athletic suma, hasta el momento, dos victorias, dos empates y tres derrotas y aspira a convertirse en el cuarto equipo español que pasa la fase de Liga esta campaña para unirse a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. De ser así, de los cinco españoles en liza, solo el Villarreal se quedaría apeado de la fase del K.O.

Por su parte, el equipo portugués llega a San Mamés con la intención de lograr estar entres los ocho primeros, posiciones que dan derecho a estar en los octavos de final de la Champions League sin tener que pasar por la ronda previa de los dieciseisavos.

Ahora mismo, el Sporting tiene 13 puntos y ocupa la décima plaza, por detrás del Barcelona, noveno, y del Chelsea, octavo, y equipo que marca el acceso directo a los octavos. La pasada jornada, los lisboetas sorprendieron al actual campeón de Europa y rival a batir en la competición, el París Saint-Germain del español Luis Enrique (2-1). Los lusos suman, hasta la fecha cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

La última jornada de la liguilla de Champions League será unificada y se jugará íntegramente este miércoles a partir de las 21:00 horas, donde la gran mayoría de los 36 equipos que componen la clasificación aún tienen opciones de lograr sus respectivos objetivos.