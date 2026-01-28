Atlético de Madrid - Bodo/Glimt, en directo hoy el partido de la octava jornada de la Champions League

El Atlético de Madrid afronta en casa el último partido de la jornada de la fase regular de la Champions League ante el F. K. Bodø/Glimt. Los rojiblancos aspiran aún a estar entre los ocho mejores clasificados para colarse de manera directa en los octavos de final de la competición.

La previa del Atlético - Bodø

La pasada jornada de la Champions dejó un sabor agridulce a los 'colchoneros', que terminaron empatando con el Galatasaray (1-1) tras comenzar con un gol a favor. Se les escapó una victoria con la que hubiesen afrontado con mucha tranquilidad el último partido ante el equipo noruego.

Con 13 puntos, el conjunto madrileño ocupa la decimosegunda plaza de la tabla y está en un puño junto a otros siete clubes más que tienen los mismos puntos a esta altura de la competición.

El factor campo juega a favor de los rojiblancos, que han hecho un fortín del Metropolitano, donde este mismo domingo han logrado una nueva victoria en el duelo de Liga ante el Mallorca (3-0), la número 13 de manera consecutiva en su estadio, que han convertido en un auténtico talismán.

Enfrente, el Bodø/Glimt, que tras su inesperada victoria la semana pasada ante el Manchester City (3-1), aún guarda esperanzas de colarse entre las plazas que dan derecho a la repesca, aunque es casi una misión imposible. Solo suman seis puntos.

La última jornada de la liguilla de Champions League será unificada y se jugará íntegramente este miércoles a partir de las 21:00 horas, donde la gran mayoría de los 36 equipos que componen la clasificación aún tienen opciones de lograr sus respectivos objetivos.