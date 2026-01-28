El Villarreal cierra su participación en la Champions con una derrota en Leverkusen

El Villarreal cerró su participación en la presente edición de la Liga de Campeones con una nueva derrota (3-0), en esta ocasión ante un Bayer Leverkusen muy superior en ambición, juego e intensidad y que certificó su pase de ronda.

El conjunto de Marcelino, ya eliminado matemáticamente, había apelado al orgullo para lavar su imagen, pero tiró el partido en la primera parte y cierra una competición europea para olvidar, ya que únicamente ha sumado un punto en ocho jornadas.

El Bayer Leverkusen hizo sentir desde el primer instante su mayor necesidad y convirtió el primer tiempo en un monólogo ofensivo. El conjunto alemán presionó la salida de balón del Villarreal, obligando al equipo de Marcelino a cometer errores en zonas de riesgo.