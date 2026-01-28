Clasificación de Champions League hoy: así quedan las posiciones tras la jornada 8, la última de la primera fase

El fútbol europeo tendrá noches más decisivas que esta, pero el nuevo formato de Champions League casi asegura que la más loca del año sea esta, la de la última jornada de su fase liga.

Para la historia queda el gol de Anatoli Trubin en el minuto 97' que dio en ese momento la clasificación al Benfica a la vez que remataba su revolcón al Real Madrid bajo la lluvia lisboeta, pero hay más ejemplos.

Por poner uno sin salir de la liga española, al descanso el FC Barcelona estaba fuera del top 8 y al acabar ha sido el único equipo español en conseguir directamente el pase a octavos de final.

Pero aún hubo vuelcos más radicales hacia le final de la noche. A eso de las 22:40, con apenas unos minutos por jugar en cada campo, aún mantenían su privilegiada posición entre los 8 primeros el Real Madrid y el actual campeón, el PSG, que en lo que quedaba por jugar fueron adelantados por los goles en otros estadios del Chelsea y el Sporting de Portugal.

El gol del Sporting llegó con el Athletic ya volcado para romper un 2-2 que dejaba fuera a los de Valverde, que en cambio hasta pasada la hora de partido tenía la clasificación en su bolsillo mientras iba ganando.

Totalmente anunciado desde hace semanas fue el final del Villarreal, cuya derrota por 3-0 en Leverkusen condena a la penúltima plaza de la liguilla, empatado a un solo punto con el colista Kairat Almaty.

Ahora en el sorteo del próximo viernes los rivales del Madrid pueden ser el propio Benfica o el Bodo/Glimt y el del Atleti saldrá entre el Galatasaray y el Brujas. De pasar a octavos, los de Arbeloa se medirían al Manchester City o al Sporting de Portugal y los de Simeone a Tottenham o Liverpool. El Barça espera en esa ronda a PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag.

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA PRIMERA FASE DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025 / 2026 A 28 DE ENERO

Pasan a octavos directamente 1. Arsenal - 24 puntos (+19 en diferencia de goles) 2. Bayern Múnich - 21 puntos (+14) 3. Liverpool - 18 puntos (+12) 4. Tottenham - 17 puntos (+10) 5. FC Barcelona - 16 puntos (+8) 6. Chelsea - 16 puntos (+7) 7. Sporting de Portugal - 16 puntos (+6) 8. Manchester City - 16 puntos (+6)

Equipos que pasan al playoff como cabeza de serie 9. Real Madrid - 15 puntos (+9) 10. Inter de Milán - 15 puntos (+8) 11. PSG - 14 puntos (+10) 12. Newcastle - 14 puntos (+10) 13. Juventus - 13 puntos (+4) 14. Atlético de Madrid - 13 puntos (+2) 15. Atalanta - 13 puntos (0) 16. Bayer Leverkusen - 12 puntos (-1)

Resto de equipos que pasan a playoffs 17. Borussia Dortmund - 11 puntos (+2) 18. Olympiacos - 11 puntos (-4) 19. Brujas - 10 puntos (-2) 20. Galatasaray - 10 puntos (-2) 21. AS Monaco - 10 puntos (-6) 22. Qarabag - 10 puntos (-8) 23. Bodø/Glimt - 9 puntos (-1) 24. Benfica - 9 puntos (-2)