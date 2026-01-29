El Betis vence al Feyenoord y se mete en el 'top 8' y el Celta irá a los 'play off' tras empatar con el Estrella Roja

El Betis ha logrado el objetivo, ya está en los octavos de final de la Europa League tras vencer al Feyenoord (2-1) en la última jornada de la fase regular de la Europa League. Los andaluces han logrado terminar esta primera parte de la competición en el cuarto puesto, con 17 puntos.

Mientras, el Celta se ha quedado sin milagro tras empatar ante el Estrella Roja (1-1) y tendrá que disputar los 'play off' de la competición para poder pasar a la siguiente ronda. Las buenas noticias son que será cabeza de serie en el sorteo del viernes en Nyom y jugará en casa el duelo de vuelta con el rival que le depare la suerte: PAOK o Lille.

El conjunto andaluz comenzaba el duelo dentro de las posiciones que dan acceso de manera directa a los octavos y dependían de ellos mismos para que los deberes quedasen bien hechos tras el duelo ante el club neerlandés.

Los de Pellegrini bordaron una primera mitad que les bastó para llevarse el triunfo y los tres puntos con La Cartuja como testigo de la hazaña de otra noche Europea de este 'Super Betis'. Llamaron pronto los verdiblancos a la puerta del gol, fue a los seis minutos cuando Abde puso en el fondo de la red el que pudo ser el primero de la noche, pero su celebración quedó en nada porque el colegiado señaló una falta previa de Antony sobre Sliti.

Golazo de Antony para abrir la 'lata' Fue el primer aviso serio de lo que se avecinaba. Pasado el cuarto de hora, el propio Antony, que no andaba muy fino últimamente, se casó un gran disparo en parado desde la frontal del área para colar un auténtico golazo por toda la escuadra, (1-0, min.16). Y no sería su única acción decisiva del partido. Cuando se cumplía la media hora en el videomarcador, el brasileño se metió como un puñal por la derecha y, ante los dos defensores del Feyenoord, logró sacar un gran pase para que Abde se resarciese de su tanto anulado tirándose en plancha para peinar con su cabeza el balón al fondo de la portería, (2-0, min.31). Pocos minutos antes, el Chimy también veía como su gol no subía al marcador al considerar el árbitro que empujó al defensor en la pugna por meter el tanto. Y si los de arriba estaban inspirados, Pau López no quiso ser menos y desesperó en el banquillo a Van Persie, que veía como desbarataba ocasiones clarísimas de Larin, una de ellas a bocajarro. El gol de los neerlandeses llegó en el tramo final, pero la sangre no llegó al río y el Betis ha logrado el pase directo a octavos tras una gran fase de Liga.