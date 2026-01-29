El Betis vence al Feyenoord y se mete en el 'top 8' y el Celta irá a los 'play off' tras empatar con el Estrella Roja
- Los béticos han vencido en un partido de vértigo al Feyernood y acaban cuartos de la fase regular (2-1)
- Los gallegos no pasaron del 1-1 en casa del club serbio y se medirán al PAOK o al Lille en dieciseisavos
El Betis ha logrado el objetivo, ya está en los octavos de final de la Europa League tras vencer al Feyenoord (2-1) en la última jornada de la fase regular de la Europa League. Los andaluces han logrado terminar esta primera parte de la competición en el cuarto puesto, con 17 puntos.
Mientras, el Celta se ha quedado sin milagro tras empatar ante el Estrella Roja (1-1) y tendrá que disputar los 'play off' de la competición para poder pasar a la siguiente ronda. Las buenas noticias son que será cabeza de serie en el sorteo del viernes en Nyom y jugará en casa el duelo de vuelta con el rival que le depare la suerte: PAOK o Lille.
El conjunto andaluz comenzaba el duelo dentro de las posiciones que dan acceso de manera directa a los octavos y dependían de ellos mismos para que los deberes quedasen bien hechos tras el duelo ante el club neerlandés.
Los de Pellegrini bordaron una primera mitad que les bastó para llevarse el triunfo y los tres puntos con La Cartuja como testigo de la hazaña de otra noche Europea de este 'Super Betis'. Llamaron pronto los verdiblancos a la puerta del gol, fue a los seis minutos cuando Abde puso en el fondo de la red el que pudo ser el primero de la noche, pero su celebración quedó en nada porque el colegiado señaló una falta previa de Antony sobre Sliti.
Golazo de Antony para abrir la 'lata'
Fue el primer aviso serio de lo que se avecinaba. Pasado el cuarto de hora, el propio Antony, que no andaba muy fino últimamente, se casó un gran disparo en parado desde la frontal del área para colar un auténtico golazo por toda la escuadra, (1-0, min.16).
Y no sería su única acción decisiva del partido. Cuando se cumplía la media hora en el videomarcador, el brasileño se metió como un puñal por la derecha y, ante los dos defensores del Feyenoord, logró sacar un gran pase para que Abde se resarciese de su tanto anulado tirándose en plancha para peinar con su cabeza el balón al fondo de la portería, (2-0, min.31).
Pocos minutos antes, el Chimy también veía como su gol no subía al marcador al considerar el árbitro que empujó al defensor en la pugna por meter el tanto.
Y si los de arriba estaban inspirados, Pau López no quiso ser menos y desesperó en el banquillo a Van Persie, que veía como desbarataba ocasiones clarísimas de Larin, una de ellas a bocajarro. El gol de los neerlandeses llegó en el tramo final, pero la sangre no llegó al río y el Betis ha logrado el pase directo a octavos tras una gran fase de Liga.
El Celta se tiene que conformar con el empate
Por su parte, el Celta tenía una cita muy complicada a Belgrado, donde se medía al Estrella Roja sin depender de sí mismo para estar entre los ocho mejores clasificados, ya que, además de vencer, tenía que esperar una carambola en otros partidos para obrar el milagro, algo que no ocurrió.
Los gallegos tuvieron que apretar los dientes en una primera mitad dominada por el conjunto local y no fue hasta la segunda parte cuando logró quitarse la presión de encima y sacar su mejor versión. Fer López, que volvía a jugar con su Celta después de su paso por Inglaterra, se inventó una genialidad con el exterior para colocar un golazo por la escuadra desde fuera del área, una auténtica obra de arte.
Ese tanto llegó casi justo al final del duelo, por lo que los celestes lo celebraron casi ya como la victoria, pero en esta competición no te puedes fiar y en la siguiente jugada el brasileño Bruno Duarte puso las tablas de nuevo en el marcador y evitó el triunfo de los españoles en el estadio Rajko Mitic de Belgrados.
El Celta de Vigo también ha cerrado una gran fase de grupos en la Europa League y se va al sorteo de lso 'play off' de repesca de la competición como cabeza de serie, tras terminar en el puesto 16 de la tabla, con 13 puntos y se medirá en dieciseisavos con el PAOK o el Lille.