La decisión del presidente ruso Vladímir Putin de poner en alerta a las fuerzas de disuasión nucleares este domingo ante la "agresión" de la OTAN supone un "acto de irresponsabilidad" para la Unión Europea. En una entrevista en TVE, el jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha condenado la acción: "La sola mención al uso de armas nucleares es un acto de irresponsabilidad absoluta que retrata muy bien la personalidad del señor Putin".

El Alto representante de Asuntos Exteriores comunitario ha expresado su preocupación respecto a que la dinámica de invasión rusa en Ucrania pueda extenderse a otros países como Moldavia, Georgia o los Balcanes.

"Personalmente sí estoy preocupado, lo estamos todos", ha declarado. De hecho, Borrell ha anunciado que viajará esta semana a la frontera entre Moldavia y Ucrania para estudiar posibles ayudas a los flujos de refugiados que se están produciendo. La UE cifra en siete millones los desplazados que dejará la guerra y, solo cuatro días después del inicio de la invasión, ya han salido de Ucrania más de 360.000 personas.

La UE, convencida de que las sanciones funcionarán

Borrell ha atendido al Telediario apenas minutos después de que los Veintisiete aprobaran un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Entre otras medidas, las sanciones incluyen la desconexión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, la paralización de la mitad de los activos del Banco Central de Rusia o el veto a la emisión de los medios estatales RT y Sputnik. Además, el bloque ha cerrado el espacio aéreo a las aerolíneas rusas y aviones de oligarcas y ha acordado enviar armas a Ucrania en una decisión sin precedentes.

La UE considera que estas sanciones "masivas" van a funcionar bien. "Vamos a congelar la mitad de las reservas del Banco Central ruso, no porque no queramosm congelarlas todas, sino porque no están a nuestro alcance. Para un país, congelarle la mitad de las reservas de cambio es un golpe muy duro", ha señalado Borrell. No obstante, el jefe de la diplomacia europea ha reconocido que las medidas punitivas también conllevan un coste para el club comunitario, pero "si no pagamos el coste, pagaremos uno mucho más elevado".