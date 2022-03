Zelenski denuncia ante el Parlamento británico que Rusia no deja pasar ayuda humanitaria a Mariúpol

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha comparecido este martes en el Parlamento Británico por videoconferencia. Durante su intervención, ha denunciado que Rusia no permite el paso de ayuda humanitaria a la ciudad de Mariúpol y ha señalado que su ejército defiende a la población civil "como pueden".

"En Mairúpol ha muerto una niña pequeña por falta de agua, no nos dejan llevar alimentos ni agua, lo están bloqueando", ha dicho el presidente ucraniano.

Ante la cámara británica, Zelenski ha repasado día a día las armas y acciones que ha realizado Rusia desde el comienzo de la invasión, y ha acusado al país de Vladímir Putin de realizar "terrorismo nuclear", y ha animado a hacer lo mismo por parte del Gobierno de Boris Johnson.

"Nuestro enemigo está atacando a la gente civil. Para que todo el mundo vea quién son personas y quién son los animales", ha expresado.

"Estamos demostrando a todo el mundo que somos personas civilizadas", ha relatado mientras denunciaba que el ejército ruso ha lanzado bombas contra "hospitales y escuelas".

Zelenski habla desde su despacho en Kiev: "No tengo miedo a nadie"

Zelenski habla desde su despacho en Kiev: "No tengo miedo a nadie"

Durante su discurso Zelenski ha vuelto a pedir de nuevo que se cierre el espacio aéreo ucraniano, medida que ha sido ya rechazada en varias ocasiones por los países europeos.

"En estos días de guerra nosotros hemos intentado garantizar seguridad a nuestra gente civil como podemos, pero todavía tenemos el cielo abierto para las bombas de Rusia", ha señalado.

El Parlamento le ha ovacionado al acabar

"Ser o no ser", ha planteado ante el Parlamento poco antes de recibir una ovación unánime con todos los diputados puestos en pie. "Nosotros no vamos a rendirnos y no vamos a perder, vamos a ir hasta el final, vamos a luchar en el mar y en el aire, tenemos que proteger nuestra tierra y a luchar en cada rincón".

"Lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles", ha declarado en unas palabras con las que ha parafraseado uno de los discursos más célebres del ex jefe de Gobierno británico Winston Churchill en la II Guerra Mundial.

Zelenski también ha aprovechado para dar el apoyo al pueblo británico por su apoyo y a Boris Johnson, a quien ha calificado de "amigo". "Gloria a Ucrania y Gloria a Gran Bretaña", ha dicho antes de finalizar el discurso.

04.52 min Una periodista ucraniana le pide respuestas a Boris Johnson: "¿Qué va a hacer Occidente?" - Ver ahora

Zelenski se ha dirigido a su país y al mundo desde Kiev regularmente desde que Rusia invadió su país hace 12 días, en lo que el presidente Vladímir Putin llama a una "operación militar especial" para liberar al país de líderes que él caracteriza como neonazis.

Reino Unido se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Ucrania desde la invasión rusa, con frecuentes llamadas de Johnson.