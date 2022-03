En el decimotercero día de guerra en Ucrania, el Ejército ruso ha continuado su avance hacia la capital del país, Kiev, donde se espera un ataque "en los próximos días", según el Ministerio del Interior ucraniano.

Se ha recrudecido la ofensiva también en los frentes de Mariúpol, en el sur, y Járkov, en el noreste, las principales zonas de combate en Ucrania. En Jersón las tropas ucranianas han intentado reconquistar el poder de la ciudad y en Odesa las fuerzas rusas han tratado de hacerse con la única vía libre que aún conserva Ucrania para salir al Mar Negro. En Yitomir un bombardeo a edificios civiles ha matado a 10 personas y en Sumy han perdido la vida otras 21, entre ellas dos niños, según los servicios de seguridad ucranianos.

No obstante, las conversaciones para habilitar corredores humanitarios comienzan a dar sus frutos. Los civiles han comenzado a abandonar Sumy e Irpin. Rusia ha asegurado que permitirá también evacuaciones en Kiev, Járkov, Chernihov y Mariúpol.

Las tropas rusas han lanzado varios ataques a lo largo de la jornada para intentar hacerse con el control de la ciudad de Mikoláiev, al sur del país, aunque las tropas ucranianas los han repelido con éxito. "Necesitarían diez veces más fuerza para hacerse con Mikoláiev", ha asegurado el asesor presidencial Oleksiy Arestovych en la televisión ucraniana.

Zelenski aparece en su despacho

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha vuelto a subir un vídeo en redes sociales caminando por su despacho. Lo ha hecho para asegurar que no ha huido de la capital y que no tiene intención de hacerlo porque, dice, no le teme a nadie.

Por su parte, la inteligencia militar de Ucrania ha asegurado este martes que las fuerzas ucranianas han matado a un general ruso cerca de Járkov. El general Vitaly Gerasimov sería el segundo comandante ruso que muere en la invasión, pero esta información no ha podido ser verificada.

El Ejército ucraniano asegura que ha conseguido frenar los avances rusos, pero esta información no ha podido ser confirmada.