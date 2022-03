Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, 8 de marzo | Rusia mantiene el alto el fuego el miércoles para evacuar a civiles

"Emplearemos todos los métodos que podamos durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la invasión de Putin fracase y ucrania sea libre una vez más", este ha sido el mensaje de Boris Johnson tras la intervención del presidente Volodímir Zelenski por videoconferencia en el parlamento de Londres. "Nunca antes en siglos de historia parlamentaria la Cámara de los Comunes había escuchado un discurso como el pronunciado hoy por él", ha recalcado en Twitter.

“Never before in centuries of parliamentary history has the House of Commons listened to an address like that given by President @ZelenskyyUa today.We will employ every method we can for however long it takes to ensure Putin’s invasion fails and Ukraine is free once more.“