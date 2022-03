Un alto el fuego unilateral declarado por Rusia ha permitido la evacuación de civiles de las ciudades de Sumy e Irpin, en el decimotercer día de guerra en Ucrania. Más de 5.000 civiles han abandonado Sumy, una localidad de 250.000 habitantes, según el Gobierno ucraniano. La evacuación llega después de que Rusia haya permitido la apertura de un corredor humanitario con un alto el fuego hasta las 21:00 horas. Moscú ha anunciado un nuevo alto el fuego para seguir con estas evacuaciones el miércoles a las 10:00 de la mañana, hora de Rusia.

El primer convoy con 22 autobuses, que ha salido por la mañana este martes, ha llegado con seguridad a Poltava, ciudad ucraniana situada unos 175 kilómetros más al sur y todavía cerca del frente. El segundo convoy, con 39 autocares más, está de camino, según el Ejecutivo ucraniano. Entre los evacuados también hay unos 1.000 estudiantes extranjeros, de países como India y China. Mientras, en dirección a Sumy ha llegado un convoy con ayuda humanitaria.

“We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.



We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH“