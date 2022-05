El ejército ruso redobla sus esfuerzos para rodear Kiev en el decimocuarto día de guerra en Ucrania, después de que no haya habido cambios significativos en el avance terrestre en el frente del este y suroeste del país en la última jornada, según el último informe del Instituto de Estudio para la Guerra (ISW). Las bombas han seguido cayendo en las últimas horas sobre las ciudades de Járkov, Chernígov, Sumy y Mariúpol.

En el frente de la capital ucraniana, Rusia sigue sus preparativos para asaltar la ciudad con avances "limitados pero notables" a las afueras del noroeste de Kiev consolidando el control de localidades alrededor de Irpin, como Bucha y Hostomel, donde se encuentra el aeropuerto, según el ISW. Sin embargo, las fuerzas ucranianas siguen desafiando el avance ruso en el frente de Sumy, desde donde Moscú intenta llegar a Kiev por el este.

Moscú estaría recurriendo para rodear la capital a miembros de la Guardia Nacional de Rusia- una fuerza militar interna del gobierno de Putin-, a combatientes chechenos del presidente Ramzán Kadírov y mercenarios del Grupo Wagner, según Ucrania. Un movimiento "inusual", según el Instituto para la Guerra, que señala que informes internos apuntan a que la moral de las fuerzas convencionales "es baja".

En el sur, el Ejército ruso continúa su cerco a Mariúpol, avanza hacia Zaporiyia y aumenta sus esfuerzos en Mykolaiv, aunque podría desistir de controlar esta ciudad y cruzar por el norte el río que la atraviesa -el Bug Meridional- para llegar a Odesa.

Además, Ucrania ha abierto seis corredores humanitarios -operativos entre las 07:00 y las 19:00 horas GMT- para la evacuación de civiles tras conseguir un alto el fuego.

Durante la tarde, las autoridades ucranianas han reportado un ataque contra un hospital maternoinfantil en la sitiada ciudad de Mariúpol, calificado como "colosal" por el Gobierno municipal. Hay "gente bajo los escombros", ha tuiteado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuyo equipo está intentando establecer cuántos heridos o muertos se pueden haber producido.

“Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k“