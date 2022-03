Poco antes del anuncio de Biden, el ministro de Energía británico, Kwasi Kwarteng, había anunciado que Reino Unido dejará de importar petróleo ruso a lo largo de este año. Irá reduciendo gradualmente la compra de crudo hasta abandonar todas las importaciones a finales de 2022.

"Esta transición dará tiempo de sobra al mercado y a las empresas para remplazar estas importaciones", ha escrito en Twitter Kwarteng. El petróleo ruso supone el 8 % de la demanda británica, ha asegurado. Precisamente, entre las alternativas de Londres para sustituir este proveedor de crudo está Washington. El Gobierno de Boris Johnson negociará con Estados Unidos, Países Bajos y países de Oriente Medio, que ya suministran la mayor parte de las importaciones de crudo, para ampliar esas entregas, ha detallado el ministro en un mensaje en las redes sociales.

Ha subrayado al mismo tiempo que el Reino Unido, que extrae petróleo en el mar del Norte, entre otras fuentes, tiene una capacidad de producción propia "significativa", así como amplias reservas acumuladas.

“NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.



This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.



(1/4)“