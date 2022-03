A medida que avanzamos hacia el este vamos dejando atrás las majestuosas construcciones de Budapest, que se ven sustituidas por casas bajas y extensas llanuras cubiertas de un verde apagado por el frío. Nunca había sido tan importante esta frontera para los habitantes de Zohany, una pequeña localidad húngara en la que se encuentra uno de los cinco puntos de acceso desde Ucrania. Cada mañana el pueblo se despierta con el tren de las siete, abarrotado de personas huyendo de la guerra. También llega gente en coche y a pie.

Toda la vida de este pueblo gira en torno a la atención y la acogida de miles de personas que buscan refugio. Aquí se gestiona la autorización de entrada, por lo que los refugiados demoran más de una hora para bajar del vagón, las personas que no cuentan pasaporte biométrico son filiadas en un registro específico para obtener el permiso de entrada temporal al país.

Una doctora ucraniana que trabaja en Hungría: "Yo estoy a salvo, pero ellos no"

Hungría ha dado un giro radical a su política migratoria y ha pasado de levantar muros, como en la crisis de refugiados de 2015-2016, a abrir sus fronteras, donde se puede ver a policías ayudando a las mujeres y niños que llegan. Les esperan traductores voluntarios, personas que ofrecen sus coches para trasladarlos, carpas con comida y bebida, incluso la propia estación de trenes del pueblo se ha convertido en un centro de primera acogida. El bar ha dejado de cobrar por los cafés, tés o agua y al lado hay una guardería improvisada para los más pequeños. Al otro lado vemos que hay un cuarto estrecho con muchas cajas. Medicamentos, una cama improvisada y se ve a María Jelinde con la cabeza agachada mirando el móvil. “¿Todo bien, alguna urgencia?”, salta al darse cuenta de que está siendo observada. “Soy médico y atiendo a las personas que llegan”, cuenta que vive en Budapest y es ucraniana.

“Me siento culpable por estar en un lugar seguro y mi familia no“

A pocos kilómetros al este de la estación, indica, vive su familia. Pertenecen a la minoría húngara que vive en territorio ucraniano. Se calcula que hay unas 200.000 personas de esta minoría, que viven en el oblast de Zakarpatia. “Antes iba y venía a casa, ahora ya no puedo”, explica. Su familia no quiere marcharse de su casa, porque en estas localidades del oeste de momento no han llegado los bombardeos. Argumentos que no la consuelan, vive dividida. Se emociona y confiesa: “Me siento culpable por estar en un lugar seguro y mi familia no”. Ella estudió medicina en Ucrania y llevaba dos años trabajando en Hungría. “Yo vengo aquí en mis días libres para ayudar a mi gente y sentirme útil”, arguye.

María y Bernadette, dos doctoras que trabajan como voluntarias en la estación Ebbaba Hameida

Estos días de guerra a distancia se apoya de su compañera de trabajo Bernadette, es húngara y, en estos días de zozobra, empatiza y la acompaña. Llevan desde el sábado en la estación: “No siempre necesitan atención médica, pero me consuela estar aquí”, dice.

Llaman a la puerta, salimos para que hagan una revisión a un niño que tiene mucha tos. “La gente llega con dolores de cabeza, ansiedad y mayoría con constipado”, asegura.