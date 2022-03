Cientos de ucranianos han desafiado a las tropas rusas este sábado en una manifestación contra la invasión del país. Bajo el grito de "Jersón es Ucrania", los habitantes de la ciudad se han concentrado en la plaza de la Libertad rodeados de banderas de Ucrania. Allí han instado a los militares rusos a abandonar la ciudad "mientras estéis vivos". En respuesta, algunos soldados han disparado fuego para tratar de disolver la concentración.

A lo largo del día, cientos de personas de otras ciudades de Ucrania se han unido a la marcha en Jersón, la primera ciudad tomada por Rusia en la guerra. Además, las protestas se han extendido a la ciudad de Berdiansk, también controlada por el Kremlin.

"También en Berdiansk hay ucranianos pacíficos demostrando que su ciudad no pertenece a los invasores rusos. ¡Admiro el espíritu valeroso de mis compatriotas y pido a todas las partes del mundo que les apoyen!", ha escrito el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en Twitter.

“Also in Berdyansk peaceful Ukrainians demonstrate that their city does not belong to Russian invaders. I admire the fearless spirit of my compatriots and call on everyone around the globe to support them! Russians must go home. #CourageousBerdyansk pic.twitter.com/rwZuLrHwK8“