Mucho antes de que los tanques rusos aparecieran en territorio ucraniano haciendo temblar la tierra a su paso, la maquinaria de propaganda del Kremlin comenzó a allanar el camino con la construcción de un relato que aún hoy intenta mantener en pie, a pesar de la incredulidad que ha generado en la propia Ucrania y en la mayor parte de la comunidad internacional. En esta batalla paralela, los soldados enviados por Moscú se presentan como defensores de Ucrania ante la "creciente rusofobia" y "nazificación" del país, mientras que la invasión no es el inicio de una contienda, sino el final del conflicto del Donbás.

La guerra propagandística del Kremlin se construye sobre un férreo control informativo, imponiendo su mordaza implacable y convirtiendo las palabras en ladrillos de esa realidad alternativa. A la hora de informar sobre lo que está sucediendo en Ucrania, los medios de comunicación rusos han recibido la orden de recurrir únicamente a fuentes oficiales del Gobierno, y también de no utilizar determinados términos. Entre la larga lista de palabras prohibidas, destacan algunas como "ataque", "guerra" o "invasión".

Hasta ahora, las televisiones rusas no han emitido prácticamente imágenes bélicas, y si lo han hecho ha sido en un formato edulcorado, sin tanques, ni ataques, ni sangre, ni la desesperación de los cientos de miles de desplazados. Por supuesto, tampoco han mostrado personas muertas, sean soldados rusos o civiles ucranianos.

"Es un relato donde se habla básicamente de una operación de liberación de Ucrania. Un poco como han hecho con el tratamiento de la pandemia, en el que nunca ofrecían imágenes de hospitales saturados, ni de enfermos de coronavirus. Esa realidad no existía y por lo tanto no se mostraba en las cadenas de televisión rusas. Están muy acostumbrados. Pasó en la etapa soviética con Afganistán, y después en las dos guerras de Chechenia, en las que hubo un control total de la información", explica a RTVE.es María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta especialista en política exterior apunta a que el aparato de propaganda ruso es "una versión sofisticada del de la Unión Soviética, porque han desarrollado muchísima ciberactividad, y son especialistas en trols, en bots, en crear relatos donde se confunden los hechos con la opinión, donde todo aparece muy enmarañado". "Es un poco el modelo de RT, que cuando trata temas que no tienen que ver con Rusia, puede dar incluso la imagen de un medio profesional, porque tiene profesionales para hacerlo bien. Pero cuando trata los temas del Kremlin aparece mucha confusión, se crean varios relatos, todos ellos un tanto conspiranoides, y no se sabe muy bien de dónde sacan los datos, porque nunca aparecen como fuentes identificadas", desarrolla.

Manifestaciones en Rusia

Mientras, a pesar de las amenazas del Kremlin, varios miles de personas respondían este fin de semana en Rusia al llamamiento del líder opositor Alexéi Navalni para manifestarse en contra de la guerra en las principales ciudades del país. Según los datos ofrecidos por las autoridades rusas, hubo al menos 3.500 detenidos entre las 5.200 personas que participaron en las protestas. En total, la ONU calcula que unas 12.700 personas han sido detenidas arbitrariamente en Rusia por haber participado en protestas pacíficas contra la guerra de Ucrania desde que empezó la invasión.

A pesar de la repercusión que estas movilizaciones han tenido en los países occidentales, los expertos consideran que su impacto dentro de las fronteras rusas ha sido escaso. "Posiblemente, dentro de Rusia hay muy poca información sobre esas manifestaciones, y en cualquier caso si aparecen, es probable que lo hagan como saboteadores, como fuerzas subversivas contra el régimen", afirma la profesora de la Universidad Complutense María José Pérez del Pozo, quien recuerda que "en la época del zar había una máxima que era que el zar siempre estaba libre de culpa, y eso hoy se sigue aplicando con Putin".

"La movilización de la calle es importante, pero no a corto plazo, porque ahora mismo Putin no tiene recambio. No hay tampoco una sociedad civil organizada y estructurada, ya que ha habido una política de acoso y derribo contra organizaciones no gubernamentales, entre ellas Memorial, la más importante; por lo que no hay nadie que lidere esas protestas, ni siquiera Navalni, cuyo alcance dentro de Rusia es muy limitado y tampoco tiene un programa político realmente articulado", continúa esta experta, quien augura que "las manifestaciones a corto plazo no van a cambiar la guerra, ni tampoco el sistema político del régimen", ya que no hay nadie que "capitalice el éxito de esas manifestaciones, y cómo se concretan en un programa político o en una alternativa política".

Las tímidas protestas que han sucedido a la invasión de Ucrania, y la contundencia de las fuerzas de seguridad rusas para silenciarlas, tienen un antecedente cercano: las manifestaciones que sucedieron a las elecciones legislativas de 2012, ganadas por Vladimir Putin bajo acusaciones de fraude electoral. "Después de la explosión de 2012, el miedo del aparato de Putin, sus agentes, sus cien multimillonarios oligarcas, han dicho que hay que responder con mayor dureza. Aunque lo venía haciendo desde mucho antes, asesinando a los principales dirigentes políticos, persiguiendo e intentando envenenar a los periodistas críticos… Y ahora ya han metido miles de tanques en Ucrania, lo que es continuación de lo otro por medios diferentes", opina Felipe Sahagún, de la Universidad Complutense de Madrid.

"Putin está haciendo lo que está haciendo dentro de Ucrania porque, independientemente de sus objetivos geoestratégicos, seguridad periférica, o amenaza de la OTAN, lo que no quiere es una democracia estabilizada que empiece a prosperar en su frontera y en un país como Ucrania, ya que lo considera una amenaza directa contra su régimen autoritario", sostiene.