La economía de la eurozona repunta un 1,4% en 2025, una décima menos de lo previsto

La oficina comunitaria de estadística, Eurostat, ha revisado este viernes a la baja los datos de crecimiento de la eurozona de 2025 que adelantó el pasado mes de febrero. Finalmente, el Producto Interior Bruto (PIB) repuntó un 1,4% el pasado año entre los países que comparten el euro, después de que registrar un avance del 0,2% en el cuarto trimestre. En ambos casos, es una décima menos de lo previsto.

El incremento del PIB en el conjunto de la Unión Europea también se ralentizó entre octubre y diciembre, hasta el 0,2%, con lo que la economía de los Veintisiete creció un 1,5% en 2025. De nuevo, la oficina estadística ha recortado una décima al escenario dibujado en febrero.

La expansión del 1,4% de la eurozona y del 1,5% de la UE supone un notable avance respecto al año anterior (+0,7% y +0,9%, respectivamente), cuando la economía comunitaria se vio lastrada por la contracción en Alemania y Francia, dos de sus grandes potencias. En el caso de la UE, es también el mayor desde 2022.