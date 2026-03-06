La economía de la eurozona repunta un 1,4% en 2025, una décima menos de lo previsto
- Eurostat revisa a la baja los datos de crecimiento de la eurozona y de la UE que adelantó en febrero
- En el caso de los Veintisiete, la economía crece un 1,5%, también una décima por debajo de lo previsto
La oficina comunitaria de estadística, Eurostat, ha revisado este viernes a la baja los datos de crecimiento de la eurozona de 2025 que adelantó el pasado mes de febrero. Finalmente, el Producto Interior Bruto (PIB) repuntó un 1,4% el pasado año entre los países que comparten el euro, después de que registrar un avance del 0,2% en el cuarto trimestre. En ambos casos, es una décima menos de lo previsto.
El incremento del PIB en el conjunto de la Unión Europea también se ralentizó entre octubre y diciembre, hasta el 0,2%, con lo que la economía de los Veintisiete creció un 1,5% en 2025. De nuevo, la oficina estadística ha recortado una décima al escenario dibujado en febrero.
La expansión del 1,4% de la eurozona y del 1,5% de la UE supone un notable avance respecto al año anterior (+0,7% y +0,9%, respectivamente), cuando la economía comunitaria se vio lastrada por la contracción en Alemania y Francia, dos de sus grandes potencias. En el caso de la UE, es también el mayor desde 2022.
España crece un 2,8%
Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos del cuarto trimestre de 2025, el mayor aumento del PIB anual correspondió a Irlanda (12,3%), una cifra muy superior al 2,6% del ejercicio precedente. Le siguieron a mucha distancia Malta (4%) y de Chipre (3,8%).
En novena posición se sitúa España, con un crecimiento del 2,8%. Por contra, los datos de crecimiento más débiles se registraron en Alemania y Finlandia, con un 0,2% cada uno.
En cuanto a los datos trimestrales, el país que registró un mayor avance del PIB de octubre a diciembre fue Malta (2,1%), por delante de Lituania (1,7%) y de Croacia y Chipre (1,4% cada uno). España, de nuevo, se coloca en el noveno puesto de la tabla con un repunte del 0,8%, igual que Grecia y Bulgaria.
Paradójicamente, Irlanda fue la economía que registró una mayor contracción del PIB en el cuarto trimestre del año, del 3,8%; mientras que en Rumanía la caída se situó en el 1,9%.