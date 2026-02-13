La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025

La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, el mismo ritmo de expansión de los tres meses anteriores, y alcanzó un impulso del 1,5% en 2025. Así lo ha confirmado este viernes la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. En el caso de la Unión Europea (UE), el PIB también avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025 (por debajo del 0,3% del trimestre anterior) y alcanzó un crecimiento del 1,6% en el conjunto del año. De este modo, el organismo confirma los datos adelantados a finales del pasado mes de enero.

Si se mira el aumento interanual (es decir, comparado con el cuarto trimestre de 2024), el PIB aumentó un 1,3% en la zona euro y un 1,5% en el conjunto de la UE.

El dato de crecimiento de la zona euro supera en 2025 la previsión del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre había elevado su pronóstico dos décimas, hasta el 1,4%, mientras que para este año anticipa una expansión del 1,2% y del 1,4% para 2027. También supera en una décima la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó en enero una expansión del 1,4% en 2025, que se moderaría al 1,3% este año y sería del 1,4% en 2027.