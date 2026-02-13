La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025
- El PIB de la Unión Europea también avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,6% en el conjunto del año, según Eurostat
- La economía española, con un alza del 2,6% interanual en este periodo, lideró el crecimiento entre las potencias europeas
La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, el mismo ritmo de expansión de los tres meses anteriores, y alcanzó un impulso del 1,5% en 2025. Así lo ha confirmado este viernes la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. En el caso de la Unión Europea (UE), el PIB también avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025 (por debajo del 0,3% del trimestre anterior) y alcanzó un crecimiento del 1,6% en el conjunto del año. De este modo, el organismo confirma los datos adelantados a finales del pasado mes de enero.
Si se mira el aumento interanual (es decir, comparado con el cuarto trimestre de 2024), el PIB aumentó un 1,3% en la zona euro y un 1,5% en el conjunto de la UE.
El dato de crecimiento de la zona euro supera en 2025 la previsión del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre había elevado su pronóstico dos décimas, hasta el 1,4%, mientras que para este año anticipa una expansión del 1,2% y del 1,4% para 2027. También supera en una décima la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó en enero una expansión del 1,4% en 2025, que se moderaría al 1,3% este año y sería del 1,4% en 2027.
España lideró el crecimiento en el cuarto trimestre entre las potencias europeas
Si se mide la comparación con respecto al trimestre anterior, el mayor aumento del PIB lo protagonizó Lituania (1,7%), por delante de Chipre (1,4%) y de Polonia (1%). Por el contrario, Rumanía e Irlanda fueron los únicos países entre los Veintisiete que registraron un retroceso, con caídas del PIB del 1,9% y del 0,6%, respectivamente, mientras que Estonia se estancó.
Entre las mayores economías de la eurozona, España destacó con una crecimiento del PIB del 0,8% en el cuarto trimestre con respecto al anterior, frente al 0,3% de Alemania e Italia, mientras que Francia se expandió un 0,2%.
Por otro lado, si se atiende al incremento interanual, el mayor lo registró Irlanda, un 6,7%, seguido de Chipre (4,5%) y Polonia (3,6%). En este caso, la economía española creció un 2,6% en el cuarto trimestre de 2025 si se compara con el mismo periodo de 2024, por encima del alza de Francia (1,1%), Italia (0,8%) y Alemania (0,4%).