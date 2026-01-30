La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025 y un 1,5% en el total del año

La economía de la zona euro creció un 1,5% en 2025 después de registrar un aumento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 0,3% en el cuarto trimestre del año con respecto al anterior. Así lo indica la primera estimación publicada este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Por su parte, el incremento del PIB en el conjunto de la UE se ralentizó entre octubre y diciembre, también hasta el 0,3%, con lo que la economía del bloque comunitario creció un 1,6% en 2025. Si se compara con el cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,3% en la eurozona y un 1,4 % en el conjunto de la UE.

España, entre los socios que más crecen Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos del cuarto trimestre de 2025, el mayor aumento del PIB en comparación con el trimestre anterior correspondió a Lituania (1,7%), seguida de España y Portugal (0,8% cada uno). ““ Por el contrario, Irlanda fue el único país que registró una contracción (una caída del 0,6%), mientras que Estonia se estancó con un crecimiento 0% y Hungría, Austria, Suecia y Francia registraron un impulso del 0,2% cada uno.

El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9%, con España en segunda posición Por otro lado, la tasa de paro de la Unión Europea se mantuvo estable en el 5,9% en diciembre del pasado año en comparación con el mes anterior. España, con el 10%, fue el segundo país del bloque con más desempleo, superado únicamente por Finlandia (10,3%), según los datos publicados este viernes por Eurostat. En el caso de los países de la eurozona, teniendo en cuenta la incorporación de Bulgaria al club de la moneda común el pasado 1 de enero, el desempleo también se mantuvo estable entre los dos últimos meses del pasado ejercicio, en una tasa del 6,2%. No obstante, el paro de la zona euro en diciembre de 2025 fue del 6,3%, por lo que si se excluye el efecto de la entrada del nuevo socio supone una reducción de una décima. Después de Finlandia y España, los socios con mayores tasas de desempleo fueron Suecia (8,8%), Francia (7,7%), Grecia (7,5%), Letonia (7%), Luxemburgo (6,9%), Lituania (6,6%), Bélgica (6,4%), Estonia (6,3%) y Rumanía (6%). Con tasas inferiores a la media comunitaria se encuentran Austria y Eslovaquia (5,8%), Dinamarca, Italia y Portugal (5,6%), Eslovenia (5,1%), Irlanda (5%), Croacia y Hungría (4,5%), Chipre (4,3%), Países Bajos (4%) y Alemania (3,8%), entre otros. En cifras absolutas, en diciembre de 2025 había 13 millones de ciudadanos de la UE que no tenían trabajo y, de ellos, 10,8 millones vivían en países de la zona euro. Así, en la UE hubo 94.000 personas menos en paro que en el mes anterior, mientras que en la zona euro la caída fue de 61.000 personas. Si se compara con diciembre de 2024, el número de desempleados se redujo en 71.000 ciudadanos en los Veintisiete y aumentó en 5.000 ciudadanos en la eurozona.