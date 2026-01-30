El PP ve un "desprecio" la ausencia de Sánchez en el funeral por las víctimas de Adamuz y el Gobierno pide no polemizar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misa funeral que se ha celebrado este jueves en Huelva en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. Según Tellado, que el jefe del Ejecutivo no haya asistido denota "un desprecio absoluto" de Sánchez "hacia los españoles y sus problemas".

"Ayer el presidente del Gobierno debiera haber acompañado a las familias de las víctimas del accidente ferroviario y lamentablemente no quiso estar", ha dicho este viernes durante una atención a los medios en Teruel y en el marco de la campaña electoral en Aragón. Asimismo, ha enfatizado que en el día de ayer "no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia".

Para Tellado, el Gobierno "es responsable de la peor crisis ferroviaria de la Alta Velocidad de este país y es incapaz de dar la cara". También ha afeado a Sánchez que no haya acudido al Senado a "rendir cuentas" sobre lo ocurrido en Adamuz.

También ha hablado al respecto el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. "Ni han pedido disculpas, responsabilidades" ha dicho, al misno tiempo que ha señalado que los miembros del Gobierno presentes entraron "por otra puerta y con qué frialdad fueron recibidos".

Por su parte, el presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, no ha ido en la misma línea que Tellado y se ha mostrado más cauto. "Comportamiento ejemplar de víctimas y de todo el mundo", ha asegurado en relación a cómo ha visto él el funeral de Huelva.

El Gobierno defiende que el protagonismo "corresponde a las víctimas" Ante las críticas del PP, el Gobierno defiende que el protagonismo este jueves no recaía en la representación del Ejecutivo, sino en las las víctimas. "Todos pudimos manifestar nuestra solidaridad desde la discreción. El protagonismo les corresponde a ellas", ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Algunos intentan hacer polémica de lo que no es y profundizan en el sufrimiento de las víctimas", ha enfatzado Montero, recordando que el Ejecutivo sí que ha estado presente en el funeral con la participación de varios ministros. También ha querido recordar que "el Gobierno se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad" sobre el accidente de Adamuz y ha pedido evitar "bulos" en estos momentos. El propio presidente Pedro Sánchez ha querido pronunciarse este viernes al respecto. En un foro celebrado en Madrid ha enviado un mensaje de recuerdo a las víctimas y a sus familiares. "Cuando el dolor es tan grande, compromiso y acción", ha remarcado. Y ha añadido que "el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado con respuestas a la preguntas llegando hasta el final". "Las instituciones no van a dejar solas a las familias", ha zanjado. ““ Desde Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha defendido también la posición del Gobierno y ha sostenido que la máxima representación recayó en María Jesús Montero.