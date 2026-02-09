Aragón, ¿y ahora qué?: Calendario de la constitución de las Cortes y de la investidura del presidente
- El 3 de marzo se constituirán las Cortes de Aragón y a partir de esa fecha, hay dos meses para investir a un presidente
- Sigue en directo el minuto a minuto y toda la actualidad del día después de la jornada electoral en Aragón
Una vez que los aragoneses han ejercido su derecho al voto este 8 de febrero, ahora es el turno de los 67 diputados electos de las Cortes regionales quienes tendrán que culminar el proceso con la elección del futuro presidente del Gobierno de Aragón. Pero antes de eso, se tiene que constituir el Parlamento aragonés, cuya fecha ya está fijada en el calendario por el Boletín Oficial de Aragón: el próximo 3 de marzo, a las 11:00 horas.
Ese día, con la constitución de las Cortes, se inicia la XI Legislatura y los 67 diputados elegidos este 8-F -35 por la circunscripción de Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel- tomarán posesión de su acta, y tendrán que elegir al presidente de la Cámara, así como a los miembros de la Mesa.
Es el primer paso hacia el camino que ha de culminar en la investidura del jefe del Ejecutivo de Aragón y también la primera prueba de fuego para ver cómo van las negociaciones. Será el presidente de las Cortes, quien, tras consultar con los grupos con representación parlamentaria, proponga un candidato a la investidura.
Las negociaciones para la investidura de Azcón
El candidato que tiene más papeletas para la investidura es el ganador de las elecciones, el 'popular' Jorge Azcón, aunque no las tiene todas consigo, ya que precisa pactar, al no haber obtenido la mayoría absoluta. No obstante, el bloque de la derecha es el único que suma.
Sin embargo, su más que probable socio, Vox, no parece que se lo vaya a poner fácil, tal y como avisó el propio líder de la formación, Santiago Abascal, en la noche electoral, que le recordó al PP que ha de cambiar las políticas que llevó a los suyos a salir de los Gobiernos autonómicos en julio de 2024.
Y aunque las negociaciones no se prevén sencillas, viendo el precedente en Extremadura, donde la ganadora, la 'popular' María Guardiola, aún no ha sido propuesta para la investidura, desde Vox creen que puede ser algo más fácil llegar a un acuerdo con Azcón que con la extremeña.
Dos meses antes de disolverse las Cortes
Es a partir del 3 de marzo cuando se activa la cuenta atrás para evitar una repetición electoral. Para proponer un candidato e investirlo presidente, los diputados aragoneses tienen dos meses, por lo que si el 3 de mayo no hubiera uno, se disolverían las Cortes para celebrar de nuevo elecciones autonómicas.
El candidato propuesto para la investidura debe someterse a una primera votación en la fecha que determine el presidente de la Cámara. Para ser investido, necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta. Si no lo logra, a las 24 horas, se celebraría una segunda votación, para la que se necesita solo la mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes'.
En caso de que tampoco prospere, el presidente de las Cortes puede realizar nuevas propuestas, con un plazo de diez días entre cada intento. Si llegado el 3 de mayo, ningún candidato hubiera conseguido la confianza de la Cámara, las Cortes quedarán disueltas y habrá nuevos comicios.