Aragón, ¿y ahora qué?: Calendario de la constitución de las Cortes y de la investidura del presidente

Una vez que los aragoneses han ejercido su derecho al voto este 8 de febrero, ahora es el turno de los 67 diputados electos de las Cortes regionales quienes tendrán que culminar el proceso con la elección del futuro presidente del Gobierno de Aragón. Pero antes de eso, se tiene que constituir el Parlamento aragonés, cuya fecha ya está fijada en el calendario por el Boletín Oficial de Aragón: el próximo 3 de marzo, a las 11:00 horas.

Ese día, con la constitución de las Cortes, se inicia la XI Legislatura y los 67 diputados elegidos este 8-F -35 por la circunscripción de Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel- tomarán posesión de su acta, y tendrán que elegir al presidente de la Cámara, así como a los miembros de la Mesa.

Es el primer paso hacia el camino que ha de culminar en la investidura del jefe del Ejecutivo de Aragón y también la primera prueba de fuego para ver cómo van las negociaciones. Será el presidente de las Cortes, quien, tras consultar con los grupos con representación parlamentaria, proponga un candidato a la investidura.

Las negociaciones para la investidura de Azcón El candidato que tiene más papeletas para la investidura es el ganador de las elecciones, el 'popular' Jorge Azcón, aunque no las tiene todas consigo, ya que precisa pactar, al no haber obtenido la mayoría absoluta. No obstante, el bloque de la derecha es el único que suma. El PP gana las elecciones en Aragón pero necesitará a un Vox aún más fuerte, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen Mª Carmen Cruz Martín Sin embargo, su más que probable socio, Vox, no parece que se lo vaya a poner fácil, tal y como avisó el propio líder de la formación, Santiago Abascal, en la noche electoral, que le recordó al PP que ha de cambiar las políticas que llevó a los suyos a salir de los Gobiernos autonómicos en julio de 2024. Y aunque las negociaciones no se prevén sencillas, viendo el precedente en Extremadura, donde la ganadora, la 'popular' María Guardiola, aún no ha sido propuesta para la investidura, desde Vox creen que puede ser algo más fácil llegar a un acuerdo con Azcón que con la extremeña.